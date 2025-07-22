Что добавить в воду, чтобы пыль не садилась на мебель

Вы узнаете:
- Как надолго избавится от пыли
- Что нужно добавить в воду
Уборка пыли — настоящая проблема для любой хозяйки. Стоит протереть полки, как через день всё снова покрыто налётом. Чтобы надолго сохранить чистоту в доме, профессионалы рекомендуют добавлять в воду простые, но эффективные компоненты.
Они не только удаляют загрязнения, но и создают защитный барьер, препятствующий повторному оседанию пыли.
Глицерин — секрет музейной чистоты
Один из самых простых и действенных способов — использовать глицерин. Он нейтрализует статическое электричество, из-за которого пыль притягивается к мебели.
Как приготовить раствор:
- тёплая вода — 300 мл;
- глицерин — 1 ст. л.
Сначала протрите мебель сухой микрофиброй, затем — влажной тряпкой, смоченной в растворе. Поверхности станут блестящими и останутся чистыми в течение недели. Именно так во Франции обрабатывают антикварную мебель и музейные экспонаты, чтобы защитить их от загрязнений.
Эксперт по уходу за мебелью Уилл Форд рекомендует применять глицерин даже для кожаной мебели: он не только защищает от пыли, но и сохраняет натуральные масла в коже, предотвращая её пересыхание и растрескивание.
Домашний антистатик: уксус, масло и средство для посуды
Эксперт по домоводству Зара Стейси советует сделать универсальный спрей от пыли, который подойдёт для большинства твёрдых поверхностей:
Состав:
- вода — 500 мл;
- уксус — 1 ст. л.;
- оливковое масло — 1 ч. л.;
- средство для мытья посуды — 5 мл;
- эфирное масло — 20 капель (по желанию).
Масло создаёт защитную плёнку, уксус дезинфицирует, а средство для посуды помогает удалить загрязнения. Эфирные масла придают приятный аромат.
Залейте раствор в пульверизатор, взболтайте и распылите на тряпку из микрофибры. Протрите мебель, особенно деревянные поверхности. Важно: не используйте на тканевой обивке — масло может оставить жирные пятна, предупреждает эксперт Мэдлин Буяно.
Такой спрей сохраняет эффективность до месяца. Храните его в прохладном, тёмном месте в плотно закрытом флаконе.
Смотрите видео о том, чем обрабатывать мебель, чтобы не садилась пыль:
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