Средство не только удаляет загрязнения, но и создает защитный барьер

https://glavred.info/lifehack/chto-dobavit-v-vodu-chtoby-pyl-ne-sadilas-na-mebel-10682360.html Ссылка скопирована

Что добавить в воду, чтобы пыль не садилась на мебель / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как надолго избавится от пыли

Что нужно добавить в воду

Уборка пыли — настоящая проблема для любой хозяйки. Стоит протереть полки, как через день всё снова покрыто налётом. Чтобы надолго сохранить чистоту в доме, профессионалы рекомендуют добавлять в воду простые, но эффективные компоненты.

Они не только удаляют загрязнения, но и создают защитный барьер, препятствующий повторному оседанию пыли.

видео дня

Глицерин — секрет музейной чистоты

Один из самых простых и действенных способов — использовать глицерин. Он нейтрализует статическое электричество, из-за которого пыль притягивается к мебели.

Как приготовить раствор:

тёплая вода — 300 мл;

глицерин — 1 ст. л.

Сначала протрите мебель сухой микрофиброй, затем — влажной тряпкой, смоченной в растворе. Поверхности станут блестящими и останутся чистыми в течение недели. Именно так во Франции обрабатывают антикварную мебель и музейные экспонаты, чтобы защитить их от загрязнений.

Эксперт по уходу за мебелью Уилл Форд рекомендует применять глицерин даже для кожаной мебели: он не только защищает от пыли, но и сохраняет натуральные масла в коже, предотвращая её пересыхание и растрескивание.

Домашний антистатик: уксус, масло и средство для посуды

Эксперт по домоводству Зара Стейси советует сделать универсальный спрей от пыли, который подойдёт для большинства твёрдых поверхностей:

Состав:

вода — 500 мл;

уксус — 1 ст. л.;

оливковое масло — 1 ч. л.;

средство для мытья посуды — 5 мл;

эфирное масло — 20 капель (по желанию).

Масло создаёт защитную плёнку, уксус дезинфицирует, а средство для посуды помогает удалить загрязнения. Эфирные масла придают приятный аромат.

Залейте раствор в пульверизатор, взболтайте и распылите на тряпку из микрофибры. Протрите мебель, особенно деревянные поверхности. Важно: не используйте на тканевой обивке — масло может оставить жирные пятна, предупреждает эксперт Мэдлин Буяно.

Такой спрей сохраняет эффективность до месяца. Храните его в прохладном, тёмном месте в плотно закрытом флаконе.

Смотрите видео о том, чем обрабатывать мебель, чтобы не садилась пыль:

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред