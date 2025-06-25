О пыли и царапинах на полу можно забыть: одно средство вымоет все до блеска

Всего один кухонный ингредиент сделает полы блестящими и чистыми.

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Чем можно помыть пол / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что хорошо убирает пыль с пола

Что можно добавить в воду для мытья пола

Деревянный пол часто покрывается царапинами и пылью, что делает его менее привлекательным. Однако, всего одно бытовое средство может исправить эту проблему.

Главред решил разобраться, что добавить в воду, чтобы пол был блестящим.

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Как мыть пол, чтобы придать ему блеск

На участница группы в Facebook Янне Марлар поделилась тем, как она "отталкивает пыль" от своих деревянных полов и поддерживает их "блестящими", пишет express.co.uk.

По ее словам, решение заключается в использовании черного чая.

"Примерно 16-20 использованных чайных пакетиков нужно замочить в большой посудине с водой. Я мою пол шваброй из микрофибры, выжимая большую часть воды. Именно танины в чае действительно очищают и придают блеск деревянным полам и дольше сохраняют их без пыли", - говорится в сообщении.

Многие пользователи в комментариях под сообщением заявили, что преуспели с этим методом.

"Я прочитала то же сообщение и начала использовать черный чай и для своего пола. Мои полы темно-орехового цвета, оригинальные для нашего дома 1919 года, и они блестят, и это лучшее, что я пробовала", - написала одна женщина.

"Моя мама делала это с деревянным полом в моем доме детства. После этого он всегда выглядел так красиво", - добавила другая.

Почему черный чай делает пол чище

Стоит заметить, что черный чай поглощает влагу и статическое электричество, предотвращая прилипание пыли к деревянным поверхностям. Он также действует как природный полироль.

Средство для мытья пола / Инфографика: Главред

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