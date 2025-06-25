О пыли и царапинах на полу можно забыть: одно средство вымоет все до блеска

Вы узнаете:
- Что хорошо убирает пыль с пола
- Что можно добавить в воду для мытья пола
Деревянный пол часто покрывается царапинами и пылью, что делает его менее привлекательным. Однако, всего одно бытовое средство может исправить эту проблему.
Главред решил разобраться, что добавить в воду, чтобы пол был блестящим.
Как мыть пол, чтобы придать ему блеск
На участница группы в Facebook Янне Марлар поделилась тем, как она "отталкивает пыль" от своих деревянных полов и поддерживает их "блестящими", пишет express.co.uk.
По ее словам, решение заключается в использовании черного чая.
"Примерно 16-20 использованных чайных пакетиков нужно замочить в большой посудине с водой. Я мою пол шваброй из микрофибры, выжимая большую часть воды. Именно танины в чае действительно очищают и придают блеск деревянным полам и дольше сохраняют их без пыли", - говорится в сообщении.
Многие пользователи в комментариях под сообщением заявили, что преуспели с этим методом.
"Я прочитала то же сообщение и начала использовать черный чай и для своего пола. Мои полы темно-орехового цвета, оригинальные для нашего дома 1919 года, и они блестят, и это лучшее, что я пробовала", - написала одна женщина.
"Моя мама делала это с деревянным полом в моем доме детства. После этого он всегда выглядел так красиво", - добавила другая.
Почему черный чай делает пол чище
Стоит заметить, что черный чай поглощает влагу и статическое электричество, предотвращая прилипание пыли к деревянным поверхностям. Он также действует как природный полироль.
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