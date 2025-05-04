Чем отмыть сильную ржавчину в ванной: давно забытый, но очень хороший способ

Что интересного в материале:
- Как отмыть ванну от ржавого и желтого налета
- Что нужно применить, чтобы отмыть ванну до блеска
Ванна часто желтеет по многим причинам, начиная от некачественной воды и заканчивая плохим покрытием. Если ее не мыть регулярно, отчистить ржавый налет станет сложно. В подобных ситуациях возникает вопрос, как убрать ржавчину с ванны в домашних условиях быстро и эффективно. Мы расскажем вам об одном из способов.
Автор YouTube-канала Марина Жукова показала, как отмыть ванную от ржавчины, и посоветовала простые компоненты, которые помогут достичь результата.
Как можно отмыть ванну от ржавчины в домашних условиях
Делаем раствор из соды
Надеваем перчатки и приступает к работе. Сначала нужно взять пищевую соду и высыпать половину пачки в небольшой тазик или ведерко, как показано на видео.
Добавляем чашку воды комнатной температуры и все перемешиваем. Получается кашеобразный раствор. Наносим этот раствор аккуратно по всей поверхности ванной. В некоторые места на ванной раствор можно втирать.
Оставляем соду на поверхности ванной на 10-15 минут.
Раствор из лимонной кислоты
Делаем второй раствор. Высыпаем 30 г лимонной кислоты в посудину и заливаем ее 150-180 мл воды. Все перемешиваем. Этот раствор наносим поверх слоя соды.
Смываем все проточной водой
Ждем 5 минут, после чего смываем соду и лимонную кислоту водой, счищая губкой раствор и ополаскивая ванну.
В результате ржавый налет должен полностью отмыться.
Смотрите видео, как отмыть ванну от ржавого налета:
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Кто такая Марина Жукова?
Марина Жукова – автор YouTube-канала "Марина Жукова". Тематика – полезные советы и лайфхаки для домохозяек. У канала более 450 миллионов просмотров, указано в описании.
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