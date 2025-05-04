Чем отмыть сильную ржавчину в ванной: давно забытый, но очень хороший способ

Чтобы разобраться, как убрать застарелую ржавчину с ванны, можно попробовать применить на практике раствор, для которого нужны лишь два компонента.

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Как отмыть чугунную ванну от ржавчины без особых трудностей и усилий / Скриншот YouTube

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Как отмыть ванну от ржавого и желтого налета

Что нужно применить, чтобы отмыть ванну до блеска

Ванна часто желтеет по многим причинам, начиная от некачественной воды и заканчивая плохим покрытием. Если ее не мыть регулярно, отчистить ржавый налет станет сложно. В подобных ситуациях возникает вопрос, как убрать ржавчину с ванны в домашних условиях быстро и эффективно. Мы расскажем вам об одном из способов.

Автор YouTube-канала Марина Жукова показала, как отмыть ванную от ржавчины, и посоветовала простые компоненты, которые помогут достичь результата.

Как можно отмыть ванну от ржавчины в домашних условиях

Делаем раствор из соды

Надеваем перчатки и приступает к работе. Сначала нужно взять пищевую соду и высыпать половину пачки в небольшой тазик или ведерко, как показано на видео.

Добавляем чашку воды комнатной температуры и все перемешиваем. Получается кашеобразный раствор. Наносим этот раствор аккуратно по всей поверхности ванной. В некоторые места на ванной раствор можно втирать.

Оставляем соду на поверхности ванной на 10-15 минут.

Раствор из лимонной кислоты

Делаем второй раствор. Высыпаем 30 г лимонной кислоты в посудину и заливаем ее 150-180 мл воды. Все перемешиваем. Этот раствор наносим поверх слоя соды.

Смываем все проточной водой

Ждем 5 минут, после чего смываем соду и лимонную кислоту водой, счищая губкой раствор и ополаскивая ванну.

В результате ржавый налет должен полностью отмыться.

Смотрите видео, как отмыть ванну от ржавого налета:

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Кто такая Марина Жукова? Марина Жукова – автор YouTube-канала "Марина Жукова". Тематика – полезные советы и лайфхаки для домохозяек. У канала более 450 миллионов просмотров, указано в описании.

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