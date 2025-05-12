Как отмыть внутреннее стекло духовки: простое, но действенное домашнее средство

Убрать на кухне можно и без использования дорогих средств.

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Как снять стекло в духовке / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Как легко отмыть дверь духовки

Какое средство для этого подойдет

Духовка считается одним из самых грязных мест на кухне - все потому, что при регулярном ее использовании дверца и стекло покрываются слоем грязи.

Главред решил разобраться, как помыть дверь духовки между стеклами.

Средство для мытья духовки

Автор канала Советы для дома на YouTube рассказала, что дверь духовки можно легко отмыть, если сделать средство всего из двух ингредиентов.

Нужно взять небольшую емкость, положить туда 2 столовые ложки соды и 1 столовую ложку масла и хорошо перемешать до образования пасты.

"Я использую подсолнечное масло, но подойдет и оливковое, и кукурузное, и из семян льна. В общем берите любое, которое вам не жалко", - отметила автор видео.

Как помыть двери духовки средством из соды и масла

Сначала нужно разобрать дверь духовки.

"Мне нужно открутить два винтика и достать стекло. В зависимости от модели духовки, дверца может разбираться по-разному", - отметила женщина.

После этого стекло можно мыть с использованием пасты. Ее можно наносить рукой, а затем хорошо протереть грязные места губкой.

Средство из соды и масла для уборки - видео:

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Советы для дома Советы для дома - украинский YouTube-канал, тематика которого - показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить средства для уборки своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, указано в описании канала.

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