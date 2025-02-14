Большинство использует неправильно: для чего нужен ящик под духовкой

Кухня должна быть организована так, чтобы все пространство приносило пользу.

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Полочка под духовкой / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какую роль выполняет ящик под духовкой

Что туда нельзя класть

Пожалуй, все замечали, что под духовой печью расположен странный, небольшой ящик, в который удобно складывать лишние сковородки и противни. Однако оказывается, что предназначен он вовсе не для этого.

Главред решил разобраться, почему под духовкой есть полочка.

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Для чего нужны ящики под духовкой

Как пишет EatingWell, около 90% хозяек не используют ящик под духовкой так, как задумывалось производителями.

Многие забывают о нем, а другие складывают туда посуду, которая не влезает в другие ящики. Но применение у этого шкафчика должно быть совсем другое.

Первоначальное назначение ящика заключалось в том, чтобы поддерживать температуру у блюд, которые вы только что приготовили. Когда производилась духовка, производители предусматривали, что только-то приготовленные блюда будут ставить в шкаф под духовку. Так вы не будете тратить место на плите и все еще сможете использовать конфорки.

В то же время, еда в этом ящике не остынет, даже если вы приготовили её немного рано. В ящике достаточно долго сохраняется высокая температура, хоть она и не поднимается до тех же показателей, что в самой духовке. Также в него можно ставить и тарелки с готовой едой - так вы сохраните их теплыми во время приготовления другого блюда.

Кроме того, бытует мнение, что ящик нужен для того, чтобы защитить пол от тепла в духовой печи, однако это не так. Против этой теории свидетельствует то, что для защиты пола используются специальные прослойки, а также для этого оставляют небольшое пустое пространство между дном плиты и полом.

Что нельзя ставить в ящик под плитой

Есть несколько предметов, которые класть в такой ящик точно не стоит:

легковоспламеняющиеся жидкости и спреи;

полиэтиленовые пакеты;

салфетки, ткань и полотенца;

химикаты, чистящие средства.

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