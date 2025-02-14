Большинство использует неправильно: для чего нужен ящик под духовкой

Вы узнаете:
- Какую роль выполняет ящик под духовкой
- Что туда нельзя класть
Пожалуй, все замечали, что под духовой печью расположен странный, небольшой ящик, в который удобно складывать лишние сковородки и противни. Однако оказывается, что предназначен он вовсе не для этого.
Главред решил разобраться, почему под духовкой есть полочка.
Для чего нужны ящики под духовкой
Как пишет EatingWell, около 90% хозяек не используют ящик под духовкой так, как задумывалось производителями.
Многие забывают о нем, а другие складывают туда посуду, которая не влезает в другие ящики. Но применение у этого шкафчика должно быть совсем другое.
Первоначальное назначение ящика заключалось в том, чтобы поддерживать температуру у блюд, которые вы только что приготовили. Когда производилась духовка, производители предусматривали, что только-то приготовленные блюда будут ставить в шкаф под духовку. Так вы не будете тратить место на плите и все еще сможете использовать конфорки.
В то же время, еда в этом ящике не остынет, даже если вы приготовили её немного рано. В ящике достаточно долго сохраняется высокая температура, хоть она и не поднимается до тех же показателей, что в самой духовке. Также в него можно ставить и тарелки с готовой едой - так вы сохраните их теплыми во время приготовления другого блюда.
Кроме того, бытует мнение, что ящик нужен для того, чтобы защитить пол от тепла в духовой печи, однако это не так. Против этой теории свидетельствует то, что для защиты пола используются специальные прослойки, а также для этого оставляют небольшое пустое пространство между дном плиты и полом.
Что нельзя ставить в ящик под плитой
Есть несколько предметов, которые класть в такой ящик точно не стоит:
- легковоспламеняющиеся жидкости и спреи;
- полиэтиленовые пакеты;
- салфетки, ткань и полотенца;
- химикаты, чистящие средства.
Читайте также:
- Важные, но забытые: зачем нужны поперечные прорези на терке сбоку
- Зачем нужно класть бутылку с водой в бачок унитаза
- Многие водители не обращали внимание: зачем нужна кнопка на ремнях безопасности
Что такое EatingWell?
EatingWell - издание, которое на протяжении 30 лет делиться ароматными рецептами со всего мира, советами по здоровью и правильному питанию.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред