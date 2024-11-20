Простой трюк использовали очень давно и работает он безотказно.

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Зачем нужно класть бутылку с водой в бачок унитаза / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Как обычная бутылка может сэкономить ваши деньги

Советы по экономии воды в туалете

Ежедневное использование унитаза может существенно влиять на расход воды в доме. Но знаете ли вы, что можно значительно уменьшить расход воды в бачке унитаза с помощью простой пластиковой бутылки?

Главред расскажет, как можно снизить потребление воды тем самым снизить счета за воду.

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Сколько литров воды уходит на один смыв унитаза?

Современные унитазы расходуют от 6 до 12 литров воды на один смыв, в зависимости от модели. Если учесть количество ежедневных смывов, это становится значительной статьёй расходов и нагрузки на природные ресурсы.

Как уменьшить расход воды в бачке унитаза?

Простой, но эффективный способ — использовать пластиковую бутылку. Заполните её водой, закройте крышкой и поместите внутрь бачка. Это уменьшит объём воды, которая набирается в бачок, что поможет экономить до 1,5 литра на каждом смыве. Важно убедиться, что бутылка не блокирует механизм смыва.

Советы по экономии воды в туалете

Регулировка поплавка. Установите поплавок на более низкий уровень, чтобы уменьшить объём воды, используемой при каждом смыве. Это поможет снизить расход воды без ущерба для её функциональности.

Проверка на утечки. Постоянные протечки воды — одна из главных причин её излишнего расхода. Регулярная проверка и своевременный ремонт помогут избежать значительных потерь.

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