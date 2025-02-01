Как очистить решетки духовки: женщина поделилась интересным методом

Можно легко очистить решетки духовки, если использовать необычное средство.

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Средство для мытья решетки духовки / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как легко помыть решетки духовки

Какое средство поможет их очистить

Решетки духовки могут быстро покрыться липкой грязью и запеченным жиром, поэтому их нужно регулярно чистить.

Эксперт по уборке поделилась простым способом, как сделать решетки для духовки блестяще чистыми с помощью средства, которое, вероятно, уже есть в ваших шкафах, пишет Главред со ссылкой на Mirror.

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Как очистить решетки духовки

Решетки духовки трудно очистить, поскольку грязь на них очень стойкая. Однако, опытная мама, за которой следят почти 30 000 пользователей в Instagram, знает идеальный способ, как заставить их засиять снова.

Abi's Cleaning Space рассказала о простом методе очистки. Она предлагает наполнить раковину или ванну горячей водой, добавить ополаскиватель для белья, а затем замочить решетки духовки.

По её словам, через некоторое время накопившаяся грязь должна разрыхлиться, что позволит без труда её вытереть.

Чтобы продемонстрировать это, женщина поделилась снимком собственных полок, погруженных в ванну, вместе с подписью: "Замачиваю решетки в горячей воде с кондиционером в ванне, чтобы удалить всю грязь, прилипшую к решеткам".

Фотографии до и после говорят сами за себя: на них видно, как решетки, покрытые черными пятнами, после чистки выглядят почти как новые.

Универсальное чистящее средство / Инфографика: Главред

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