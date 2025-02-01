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Как очистить решетки духовки: женщина поделилась интересным методом

Мария Николишин
1 февраля 2025, 03:00
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Можно легко очистить решетки духовки, если использовать необычное средство.
Как очистить решетки духовки: женщина поделилась интересным методом
Средство для мытья решетки духовки / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как легко помыть решетки духовки
  • Какое средство поможет их очистить

Решетки духовки могут быстро покрыться липкой грязью и запеченным жиром, поэтому их нужно регулярно чистить.

Эксперт по уборке поделилась простым способом, как сделать решетки для духовки блестяще чистыми с помощью средства, которое, вероятно, уже есть в ваших шкафах, пишет Главред со ссылкой на Mirror.

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Как очистить решетки духовки

Решетки духовки трудно очистить, поскольку грязь на них очень стойкая. Однако, опытная мама, за которой следят почти 30 000 пользователей в Instagram, знает идеальный способ, как заставить их засиять снова.

Abi's Cleaning Space рассказала о простом методе очистки. Она предлагает наполнить раковину или ванну горячей водой, добавить ополаскиватель для белья, а затем замочить решетки духовки.

По её словам, через некоторое время накопившаяся грязь должна разрыхлиться, что позволит без труда её вытереть.

Чтобы продемонстрировать это, женщина поделилась снимком собственных полок, погруженных в ванну, вместе с подписью: "Замачиваю решетки в горячей воде с кондиционером в ванне, чтобы удалить всю грязь, прилипшую к решеткам".

Фотографии до и после говорят сами за себя: на них видно, как решетки, покрытые черными пятнами, после чистки выглядят почти как новые.

Как очистить решетки духовки: женщина поделилась интересным методом
Универсальное чистящее средство / Инфографика: Главред

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The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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