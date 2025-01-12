Как быстро и без особых усилий очистить стиральную машину: эффективные средства

Простые способы избавиться от накипи, запаха и грязи в домашних условиях. Советы для вашей удобной и "чистой" жизни.

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Как быстро и без особых усилий очистить стиральную машину / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

О чем вы узнаете:

Как в домашних условиях почистить барабан от накипи

Как устранить неприятный запах из стиральной машинки

Даже если вы пользуетесь самым качественным и дорогим стиральным порошком, стиральную машинку время от времени нужно очищать. Каждая стиральная машинка требует нескольких видов чистки - вычистить грязь под резиной и накипь на барабане.

На канале "Dianagologovets" блогер рассказывает как избавиться от накипи на барабане, грязи на резинке и неприятного запаха в стиральной машине в целом. Для этого необходимо взять половину лимона, намазать его обычной зубной пастой и бросить в стиральную машину.

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Включить режим быстрой стирки. После того, как "стирка" завершится, лимон выбросить, а резинку протереть влажной тряпкой. Все, ваша стиральная машинка, как новая. Процедуру можно повторять несколько раз в месяц, в зависимости от объемов стирки.

Что добавить в стиральную машину, чтобы очистить барабан

Лимонная кислота

Отмерить 100 грамм лимонной кислоты и добавить ее в отсек для стирального порошка. Выбрать самый короткий режим для вашей стиральной машинки, учитывая тот факт, что температура воды должна быть не ниже, как 40 градусов.

Отжим тоже не нужно включать. После такой процедуры за внутреннее состояние машинки можно не переживать.

Уксус

Уксус - это еще один продукт, который можно использовать для того, чтобы очистить стиральную машину от накипи и от неприятного запаха. Стакан уксуса необходимо налить в отделение для моющего средства и установить высокую температуру и режим предварительной настройки.

Как убрать грязь из-под резинки в стиральной машине инфографика / Главред

Если ваша машинка не оснащена данным режимом можно сделать так: включить машинку, используя максимальную температуру воды, через 30 минут поставить стирку на паузу, выдержать час-полтора и снова включить до завершения стирки.

Уксус можно использовать вместе с содой. Нужно взять половину стакана пищевой соды и воды, вылить смесь в отделение для порошка. Уксус оставь в барабан. Включить режим стирки. Если остался "кислый" запах, барабан нужно промыть дополнительно.

Есть один нюанс! Уксус нельзя смешивать с отбеливателем, особенно хлорным.

Вместе эти средства создают чрезвычайно агрессивную среду, которая может повредить металлические части машинки и быть опасной для вашего здоровья. если даже после очистки машинки остался неприятный запах, нужно проверить наличие грязи в тех местах, которые на первый взгляд не заметно.

Чаще всего, вонь выделяет плесень за уплотнительной прокладкой или грязь, которая скопилась в сливном шланге. В данном случае нельзя использовать агрессивную химию, поскольку она может повредить или деформировать резинку. Лучше всего использовать мыльный раствор - средство для посуды или пасту из пищевой соды - разводим в пропорции с водой один к одному. Манжету мыть по кругу, до тех пор, пока от грязи не останется следа.

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