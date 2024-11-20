Большинство забывает: почему нужно чистить фильтр стиралки - важный нюанс

Вы узнаете:
- Где находится фильтр в стиральной машине
- Как часто его нужно чистить
Для того, чтобы стиральная машина эффективно работала и была в хорошем состоянии, нужно регулярно чистить фильтр, потому что именно в нем задерживается грязь.
По словам издания sante+, фильтр является очень важным для бесперебойной работы прибора, а потому нужно уметь за ним ухаживать, пишет Главред.
Что такое фильтр стиральной машины
Фильтр стиральной машины - это небольшой сетчатый фильтр с мелкими сетками, который задерживает ворс, волосы и другой мусор, чтобы предотвратить блокировку насоса.
Почему нужно чистить фильтр стиральной машины
Очистка фильтра стиральной машины имеет ряд преимуществ: машина в хорошем состоянии, служит дольше, свежая одежда и более тихая работа.
Как почистить фильтр стиральной машины
В этой задаче нет ничего сложного. Вот пошаговая инструкция:
- Отключите стиральную машину от сети и перекройте подачу воды.
- Откройте переднюю дверцу стиральной машины с фронтальной загрузкой и найдите панель доступа, которая часто расположена в правом нижнем углу. Если у вас машина с верхней загрузкой, то осмотрите верхний край барабана.
- Слейте остатки воды из барабана, используя тазик. Осторожно ослабьте фильтр, не снимая его полностью, чтобы вода могла вытечь.
- Извлеките фильтр из корпуса и осторожно протрите ворсинки и мусор влажной тряпкой.
- Протрите тряпкой внутреннюю часть корпуса, чтобы удалить любые остатки.
- Удалите крупный мусор вручную, а затем промойте фильтр под краном. Для оптимальной очистки протрите его тряпкой из микрофибры.
- Когда фильтр будет чистым, установите его на место и закройте корпус. Также можно налить в барабан немного воды, чтобы проверить герметичность. Если утечек нет, фильтр установлен правильно. После этого можно снова включать машину в сеть и открывать кран.
Как почистить фильтр стиральной машины - видео:
Как часто нужно чистить фильтр стиральной машины
Точную периодичность можно найти в инструкции по эксплуатации машины. В общем, чистка может понадобиться ежемесячно или дважды в год, в зависимости от использования.
Если вы часто стираете очень грязные вещи или если машина работает 4-5 раз в неделю, то лучше чистить фильтр раз в месяц.
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