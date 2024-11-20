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Большинство забывает: почему нужно чистить фильтр стиралки - важный нюанс

Мария Николишин
20 ноября 2024, 03:30
16
Фильтр задерживает ворс, волосы и другой мусор во время стирки.
Большинство забывает: почему нужно чистить фильтр стиралки - важный нюанс
Как чистить фильтр стиралки / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Где находится фильтр в стиральной машине
  • Как часто его нужно чистить

Для того, чтобы стиральная машина эффективно работала и была в хорошем состоянии, нужно регулярно чистить фильтр, потому что именно в нем задерживается грязь.

По словам издания sante+, фильтр является очень важным для бесперебойной работы прибора, а потому нужно уметь за ним ухаживать, пишет Главред.

Что такое фильтр стиральной машины

Фильтр стиральной машины - это небольшой сетчатый фильтр с мелкими сетками, который задерживает ворс, волосы и другой мусор, чтобы предотвратить блокировку насоса.

Почему нужно чистить фильтр стиральной машины

Очистка фильтра стиральной машины имеет ряд преимуществ: машина в хорошем состоянии, служит дольше, свежая одежда и более тихая работа.

Как почистить фильтр стиральной машины

В этой задаче нет ничего сложного. Вот пошаговая инструкция:

  1. Отключите стиральную машину от сети и перекройте подачу воды.
  2. Откройте переднюю дверцу стиральной машины с фронтальной загрузкой и найдите панель доступа, которая часто расположена в правом нижнем углу. Если у вас машина с верхней загрузкой, то осмотрите верхний край барабана.
  3. Слейте остатки воды из барабана, используя тазик. Осторожно ослабьте фильтр, не снимая его полностью, чтобы вода могла вытечь.
  4. Извлеките фильтр из корпуса и осторожно протрите ворсинки и мусор влажной тряпкой.
  5. Протрите тряпкой внутреннюю часть корпуса, чтобы удалить любые остатки.
  6. Удалите крупный мусор вручную, а затем промойте фильтр под краном. Для оптимальной очистки протрите его тряпкой из микрофибры.
  7. Когда фильтр будет чистым, установите его на место и закройте корпус. Также можно налить в барабан немного воды, чтобы проверить герметичность. Если утечек нет, фильтр установлен правильно. После этого можно снова включать машину в сеть и открывать кран.

Как почистить фильтр стиральной машины - видео:

Как часто нужно чистить фильтр стиральной машины

Точную периодичность можно найти в инструкции по эксплуатации машины. В общем, чистка может понадобиться ежемесячно или дважды в год, в зависимости от использования.

Если вы часто стираете очень грязные вещи или если машина работает 4-5 раз в неделю, то лучше чистить фильтр раз в месяц.

Большинство забывает: почему нужно чистить фильтр стиралки - важный нюанс
Как избавиться от запаха в стиральной машине / Инфографика: Главред

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