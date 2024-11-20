Большинство забывает: почему нужно чистить фильтр стиралки - важный нюанс

Фильтр задерживает ворс, волосы и другой мусор во время стирки.

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Как чистить фильтр стиралки / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

Где находится фильтр в стиральной машине

Как часто его нужно чистить

Для того, чтобы стиральная машина эффективно работала и была в хорошем состоянии, нужно регулярно чистить фильтр, потому что именно в нем задерживается грязь.

По словам издания sante+, фильтр является очень важным для бесперебойной работы прибора, а потому нужно уметь за ним ухаживать, пишет Главред.

Что такое фильтр стиральной машины

Фильтр стиральной машины - это небольшой сетчатый фильтр с мелкими сетками, который задерживает ворс, волосы и другой мусор, чтобы предотвратить блокировку насоса.

Почему нужно чистить фильтр стиральной машины

Очистка фильтра стиральной машины имеет ряд преимуществ: машина в хорошем состоянии, служит дольше, свежая одежда и более тихая работа.

Как почистить фильтр стиральной машины

В этой задаче нет ничего сложного. Вот пошаговая инструкция:

Отключите стиральную машину от сети и перекройте подачу воды. Откройте переднюю дверцу стиральной машины с фронтальной загрузкой и найдите панель доступа, которая часто расположена в правом нижнем углу. Если у вас машина с верхней загрузкой, то осмотрите верхний край барабана. Слейте остатки воды из барабана, используя тазик. Осторожно ослабьте фильтр, не снимая его полностью, чтобы вода могла вытечь. Извлеките фильтр из корпуса и осторожно протрите ворсинки и мусор влажной тряпкой. Протрите тряпкой внутреннюю часть корпуса, чтобы удалить любые остатки. Удалите крупный мусор вручную, а затем промойте фильтр под краном. Для оптимальной очистки протрите его тряпкой из микрофибры. Когда фильтр будет чистым, установите его на место и закройте корпус. Также можно налить в барабан немного воды, чтобы проверить герметичность. Если утечек нет, фильтр установлен правильно. После этого можно снова включать машину в сеть и открывать кран.

Как почистить фильтр стиральной машины - видео:

Как часто нужно чистить фильтр стиральной машины

Точную периодичность можно найти в инструкции по эксплуатации машины. В общем, чистка может понадобиться ежемесячно или дважды в год, в зависимости от использования.

Если вы часто стираете очень грязные вещи или если машина работает 4-5 раз в неделю, то лучше чистить фильтр раз в месяц.

Как избавиться от запаха в стиральной машине / Инфографика: Главред

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