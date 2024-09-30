Одежда высушится быстрее: женщина поделилась интересной настройкой стиралки

Эксперт поделилась простым приемом, который поможет быстрее высушить белье в помещении.

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Как сушить одежду / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

С наступлением холодных месяцев сушка белья в помещении становится для многих сложной и трудоемкой задачей, которая отнимает много времени. Но эксперт по уборке поделилась малоизвестным советом, который обещает значительно сократить время сушки белья в помещении, пишет Express.co.uk.

Как быстро высушить одежду

Никола Льюис, эксперт по уборке и разбору вещей, которая имеет почти 200 000 подписчиков на своем аккаунте в Instagram, недавно раскрыла "секретную" функцию стиральных машин, благодаря которой вашу одежду можно подготовить к носке гораздо быстрее.

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В своем последнем видео Никола поделилась удобным трюком со стиральными машинами: дважды использовать режим "барабан/отжим".

Никола объяснила, что после завершения цикла стирки, если оставить белье в барабане на дополнительный цикл отжима, без добавления воды, можно заметно улучшить сухость белья.

По её словам, этот дополнительный отжим помогает извлечь из белья еще больше влаги, что значительно сокращает общее время сушки.

Как сушить одежду в помещении

Она также делится своим проверенным методом сушки одежды в помещении, который является одновременно эффективным и энергосберегающим.

По словам Николы, использование осушителя воздуха может помочь высушить белье в помещении.

"Осушитель вытянет влагу из воздуха и высушит вашу одежду быстрее", - объясняет она.

Тем, кто не имеет осушителя, она посоветовала разместить сушилку возле естественного света и открыть окно, чтобы обеспечить вентиляцию.

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Средство от пятен на одежде / Инфографика: Главред

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