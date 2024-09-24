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Круг, треугольник и квадрат: блогер раскрыла, что значат странные знаки на бирках одежды

Руслана Заклинская
24 сентября 2024, 20:22
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Часто на этикетках одежды можно заметить загадочные геометрические фигуры. Эти пометки выполняют важную функцию и могут облегчить процесс покупок.
Круг, треугольник и квадрат: блогер раскрыла, что значат странные знаки на бирках одежды
Что означают геометрические фигуры на этикетках одежды / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/andyrud_

Наверное, каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда выбираешь вещь своего привычного размера, но в примерочной она оказывается слишком большой или маленькой. Но настоящая причина может быть совсем другой - и на самом деле не имеет ничего общего с вашей фигурой.

Если обратить внимание на этикетку одежды, то вы заметите небольшие символы. Они помогают лучше ориентироваться в выборе правильного размера одежды.

Что означает круг на этикетке

Круг на этикетке означает, что выбранная вами одежда имеет более свободный фасон, рассказала блогер Дария Руденко. Это может быть что-то вроде оверсайз-модели или просто одежда, которая должна сидеть на вас свободнее. Поэтому, если на этикетке вы увидели круг, смело выбирайте вещь на размер меньше, чем обычно. Это поможет избежать ситуаций, когда вещь кажется слишком большой или "висит" на вас.

видео дня

Что означает треугольник на этикетке

Все мы знаем это ощущение, когда подбираешь вещь своего привычного размера, но, надевая ее, понимаешь, что не можешь даже застегнуть. Тогда возникает мысль, что, возможно, пора подумать о новом режиме питания или тренировках. Но, возможно, дело не в вас, а в пометке на этикетке.

Треугольник на этикетке Zara указывает на то, что модель "маломерит". Это означает, что одежда создана таким образом, что ее фактический размер несколько меньше, чем стандартный. Чтобы избежать неприятных сюрпризов в примерочной, лучше выбирать вещи с треугольником на один размер больше, чем вы обычно носите.

Что означает квадрат на этикетке

Квадрат на этикетке Zara означает, что одежда полностью соответствует заявленному размеру. Вы можете смело выбирать свой обычный размер, не волнуясь, что модель окажется слишком маленькой или слишком большой. Такая одежда будет сидеть так, как должна.

Квадрат на этикетке - это своего рода гарантия того, что вам не придется снова отправлять заказ на обмен из-за неправильного размера.

Смотрите видео с объяснением о пометках в Zara:

@nastyabarbutsa А вы замечали эти отметки на бирках у Зары? ?⚫️⬛️ Если не знали, что они означали - досмотрите видео до конца? Они помогут лучше подобрать ваш размер на покупки онлайн?️ Правда не у всех совпадает? #интересныефакты#зара#рекомендации♬ ЭТО ЕЩЕ ТАКОЕ - Йоська

Кто такая Дарья Руденко?

Дарья Руденко - это украинский фэшн-блогер. В своем блоге в Instagram девушка делится с подписчиками советами по стилю и показывает собственную жизнь. На ее блог подписаны более 42,5 тысячи подписчиков.

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