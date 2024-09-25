Не все догадываются: что означает квадрат с кругом внутри на этикетке одежды

На этикетках от одежды есть различные символы, которые должны помочь в уходе.

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Что означают символы на этикетке / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Сколько бы раз вы ни смотрели на этикетки с одеждой, всегда можно увидеть различные вариации символов, которые сообщают, как правильно ухаживать за вещами. Об этом пишет Express.co.uk.

Издание отмечает, что на каждой этикетке одежды должно быть указано, из какой ткани изготовлена вещь, а также до пяти символов, которые позволяют узнать, как за ней ухаживать.

Что означает квадрат с кругом внутри на этикетке одежды

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Чтобы предотвратить усадку или деформацию одежды во время сушки, на этикетке есть ряд символов, которые информируют о самом надежном способе сушки одежды, который не нанесет никакого вреда ткани.

Квадрат с кругом внутри означает, что одежду можно безопасно сушить в сушильной машине.

Что означает квадрат с кругом внутри и точками

Дополнительные точки внутри круга указывают на то, при какой температуре их следует сушить:

одна точка означает сушку на низком нагреве;

две точки - средний уровень нагрева;

три точки - высокий уровень нагрева.

Отсутствие точки означает, что вы можете сушить одежду на любой температуре, но будьте осторожны и не переусердствуйте.

Что означает перечеркнутый квадрат с кругом внутри

Если на вашей одежде есть перечеркнутый символ, забудьте о сушке в барабанной сушилке, вместо этого дайте ей высохнуть естественным путем.

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Средство от пятен на одежде / Инфографика: Главред

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