Почему садится одежда после стирки: как спасти любимые вещи

Мы разберем причины усадки и дадим советы, как избежать этой неприятности.

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Почему садится одежда после стирки / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Каждый сталкивался с ситуацией, когда после стирки любимая вещь неожиданно уменьшилась в размерах. Это довольно распространенная проблема, и она вызывает немало вопросов.

Разберем причины усадки и дадим советы, как избежать этой неприятности.

Что заставляет одежду садиться при стирке?

Усадка — это уменьшение размеров и объема ткани в результате физико-химических процессов. Основными причинами являются воздействие высокой температуры и неправильный выбор режима стирки.

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Некоторые ткани особенно подвержены этому явлению, например, натуральные волокна, такие как хлопок и шерсть. Производители тканей стараются минимизировать риск усадки с помощью декатировки — специальной обработки ткани перед пошивом, но полностью исключить этот риск невозможно.

Как избежать усадки ткани?

Чтобы избежать усадки, очень важно следовать рекомендациям производителя, указанным на этикетке одежды. Например, если указана "только сухая чистка", не стирайте такую вещь в стиральной машине, пишет портал На пенсии. Для обычных стирок предпочтительнее выбирать прохладную воду и короткие циклы стирки — это снижает риск деформации ткани. Также важно избегать резких перепадов температуры.

Что делать, если не отстирывается маркер? Можно попробовать гель для посуды, соль, белую зубную пасту. На участок с пятном следует нанести гель, поместить на 30 минут зубную пасту, либо же на час замочить в солевом растворе. Один из способов должен помочь.

Как сделать так, чтобы вещи не садились после стирки?

Внимательно выбирайте температурный режим стирки и сушки. Например, стирка в прохладной воде и сушка на низкой температуре значительно снижают риск усадки.

Если вы используете сушильную машину, не ставьте её на высокую температуру. Сушите одежду в полутени, избегая прямых солнечных лучей и горячих батарей. Важно также не пересушивать вещи, которые подвержены усадке.

Средство от пятен на одежде инфографика / Инфографика Главред

Что делать, если после стирки села вещь?

Если усадка уже произошла, попытаться вернуть вещи прежний вид можно, замочив её в прохладной воде с небольшим количеством кондиционера для белья. После этого аккуратно растяните ткань до первоначального размера и дайте высохнуть в горизонтальном положении, избегая горячих поверхностей.

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