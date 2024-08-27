Как сделать гель для стирки своими руками за 5 минут: простой рецепт с идеальным результатом

Нужно будет всего 4 простых ингредиента, чтобы собственноручно приготовить гель для стирки.

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Как сделать гель для стирки своими руками/ коллаж: Главред, фото: скрин

Не обязательно постоянно покупать стиральный порошок или другие средства для стирки в магазине, ведь очень легко можно приготовить гель для стирки своими руками.

О том, как сделать гель для стирки, рассказал эксперт Тарас Шпира в программе "Все буде добре".

Чтобы приготовить такое средство, нужно взять кастрюлю, вылить туда 1 л воды и вскипятить. Все остальные ингредиенты нужно будет вливать в кипящую воду.

Надо натереть на терке 50 г обычного хозяйственного мыла. Далее взять немного кальцинированной соды (если нет кальцинированной, можно взять и обычную, но обычной надо будет брать в 6 раз больше). Также нужны будут 50 мл зеленого чая и эфирное масло.

Ингредиенты нужно добавлять в кипящую воду поочередно. Сначала - натертое хозяйственное мыло. Нужно будет переколотить и подождать, пока оно полностью растворится, и только потом добавлять следующий ингредиент - кальцинированную соду. Соду также нужно хорошо перемешать и следить за тем, чтобы она полностью растворилась, ведь если останутся комочки, то они потом могут оставлять белые следы на одежде во время стирки. Далее добавить зеленый чай.

Для того, чтобы добавить аромата во время стирки, и сделать это с натуральными компонентами, нужно добавить эфирное масло. Например, можно использовать масло чайного дерева. 3-4 капли масла надо добавить в раствор после того, как он остынет.

"Если у вас немного одежды и на них не очень сильные загрязнения, то во время стирки понадобится четвертая часть стакана такого средства. Если вещи сильно загрязнены, то нужно будет полстакана. Очень важно, что при использовании такого средства кондиционер вам не понадобится", - отметил Тарас Шпира.

Смотрите видео о том, как сделать гель для стирки своими руками:

Что за программа "Все буде добре"? "Все буде добре" – украинское развлекательное ток-шоу семейной тематики, которое производилось в Украине. Выходило с 2012 года на телеканале "СТБ", последняя трансляция состоялась 27 декабря 2018 года. Программа представляла собой сборник советов и рассуждений по разным тематикам рутинной жизни. Разбирались вопросы о мужчинах, женщинах и детях. В эфир приходили гости, рассказывавшие о своих проблемах или методах их решений. Шоу объединяло интересы женщин и мужчин относительно хозяйствования, воспитания детей, организации семейного бюджета, ухода за собой, кулинарного мастерства и т.д. Эксперты программы давали практические советы, применяемые в повседневной жизни и быту. Наглядно демонстрировалось решение семейных и домашних проблем, пишет Википедия.

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