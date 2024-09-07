Как разбить комки синтепона в куртке: маленький мяч спасет всю верхнюю одежду

Если сбился синтепон в куртке, что делать знают не все, поэтому часто просто выбрасывают верхнюю одежду. Однако есть лайфхак, как исправить это за несколько гривен.

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Как распустить куртку без сушилки / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скрин с видео

В сентябре наступает время приводить в порядок зимнюю одежду, забрасывать в стирку и отчищать пятна. В этот период возникает немало мороки с верхней одеждой, например, как разбить комки в куртке быстро и без лишних нервов знают даже не все опытные хозяйки.

Пользователи Reddit поделились самыми действенными лайфхаками, как стирать куртку, чтобы не сбился синтепон - форум вам уже не понадобится.

Самым лучшим методом, как исправить ситуацию с комками на пуховике являются обычные сушильные мячи. Они предназначены для разглаживания одежды и сбора волос, колтунов и других лишних элементов с одежды. Более дешевой альтернативой им являются обычные теннисные мячики, которые стоят менее 100 гривен.

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Самая простая инструкция, как постирать куртку на синтепоне, чтобы не сбился синтепон - поместите верхнюю одежду в барабан стиральной машинки и забросьте в нее мячик. После стирки поместите куртку с мячиком в сушильную машину и включите ее на режиме с низкими температурами.

Важно, что во время стирки в отсек стиралки не стоит добавлять ополаскиватель и сушить куртку на воздухе. Если у вас нет сушильной машинки, можно использовать пылесос. Для этого расстелите куртку на горизонтальной поверхности, нащупайте руками проблемные места, снимите с пылесоса насадку и включите пылесос на средней скорости.

Уплотнения стоит обработать двигаясь от центра к внешней границе комка. Когда все комки будут разбиты, оставьте куртку досушиваться в горизонтальном положении, но периодически переворачивайте ее и встряхивайте.

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