Включать стиралку не нужно: как быстро почистить рукава куртки - 5 способов

Почистить засаленные рукава на куртке можно очень быстро и легко, если знать несколько действенных лайфхаков.

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Как быстро почистить рукава куртки без стирки / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Грязь на рукавах и воротничке верхней одежды - всегда неприятная проблема. Далеко не у каждого и не всегда есть возможность постирать куртку полностью, но это не беда. Отчистить загрязнения можно локально и для этого есть несколько лайфхаков.

Как быстро почистить засаленные рукава и воротник пуховика без стирки

Чтобы вывести пятна со своей верхней одежды, достаточно немного времени и нескольких подручных средств. Вот несколько примеров, что можно использовать:

Крахмал и соль. Смешайте соль и крахмал в равных частях, добавьте воду, чтобы образовалась пастообразная смесь. Нанесите пасту на загрязненные участки на 10 минут и сотрите влажной губкой.

Смешайте соль и крахмал в равных частях, добавьте воду, чтобы образовалась пастообразная смесь. Нанесите пасту на загрязненные участки на 10 минут и сотрите влажной губкой. Нашатырь и перекись водорода. Возьмите по одной столовой ложке перекиси и нашатырного спирта, размешайте, смочите губку, нанесите на пятна и оставьте на 5 минут. Затем тщательно смойте раствор водой.

Хозяйственное мыло. Натрите увлажненные грязные участки хозяйственным мылом и оставьте на 40 минут. Затем сотрите остатки мыла влажной салфеткой или губкой.

Натрите увлажненные грязные участки хозяйственным мылом и оставьте на 40 минут. Затем сотрите остатки мыла влажной салфеткой или губкой. Перекись водорода. Разведите три столовые ложки перекиси в стакане теплой воды, нанесите раствор на грязные места ватным диском и протрите пятна зубной щеткой. Оставьте раствор на 20 минут, затем протрите влажной салфеткой.

Разведите три столовые ложки перекиси в стакане теплой воды, нанесите раствор на грязные места ватным диском и протрите пятна зубной щеткой. Оставьте раствор на 20 минут, затем протрите влажной салфеткой. Нашатырный спирт и средство для мытья посуды. Возьмите 50 граммов моющего средства, добавьте столовую ложку нашатырного спирта. С помощью губки нанесите средство на пятна, легонько потрите и оставьте раствор на полчаса. Затем протрите обработанное место влажной губкой или салфеткой.

Средство от пятен на одежде / Инфографика: Главред

Как почистить грязные рукава на кожаной куртке

Автор YouTube канала "Фишки для жизни" рассказал, как убрать всю грязь с кожаной куртки. Для этого есть два способа:

Кофейная гуща. Влажную кофейную гущу нужно положить в середину тряпки и протереть грязные места.

Влажную кофейную гущу нужно положить в середину тряпки и протереть грязные места. Глицерин и моющее средство. Смешайте эти два средства в равной пропорции и протрите куртку обычной губкой. Она станет чистой и будет сиять, как новая.

Смотрите видео, как отстирать засаленные рукава куртки:

Что известно о YouTube канале "Фишки для жизни"? YouTube канал "Фишки для жизни" - это канал, на котором рассказывается о различных лайфхаках, рецептах, изделиях и предоставляются советы для дома. На данный канал уже подписалось более 135 тысяч пользователей.

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