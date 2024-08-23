Включать стиралку не нужно: как быстро почистить рукава куртки - 5 способов

Грязь на рукавах и воротничке верхней одежды - всегда неприятная проблема. Далеко не у каждого и не всегда есть возможность постирать куртку полностью, но это не беда. Отчистить загрязнения можно локально и для этого есть несколько лайфхаков.
Как быстро почистить засаленные рукава и воротник пуховика без стирки
Чтобы вывести пятна со своей верхней одежды, достаточно немного времени и нескольких подручных средств. Вот несколько примеров, что можно использовать:
- Крахмал и соль. Смешайте соль и крахмал в равных частях, добавьте воду, чтобы образовалась пастообразная смесь. Нанесите пасту на загрязненные участки на 10 минут и сотрите влажной губкой.
- Нашатырь и перекись водорода. Возьмите по одной столовой ложке перекиси и нашатырного спирта, размешайте, смочите губку, нанесите на пятна и оставьте на 5 минут. Затем тщательно смойте раствор водой.
- Хозяйственное мыло. Натрите увлажненные грязные участки хозяйственным мылом и оставьте на 40 минут. Затем сотрите остатки мыла влажной салфеткой или губкой.
- Перекись водорода. Разведите три столовые ложки перекиси в стакане теплой воды, нанесите раствор на грязные места ватным диском и протрите пятна зубной щеткой. Оставьте раствор на 20 минут, затем протрите влажной салфеткой.
- Нашатырный спирт и средство для мытья посуды. Возьмите 50 граммов моющего средства, добавьте столовую ложку нашатырного спирта. С помощью губки нанесите средство на пятна, легонько потрите и оставьте раствор на полчаса. Затем протрите обработанное место влажной губкой или салфеткой.
Как почистить грязные рукава на кожаной куртке
Автор YouTube канала "Фишки для жизни" рассказал, как убрать всю грязь с кожаной куртки. Для этого есть два способа:
- Кофейная гуща. Влажную кофейную гущу нужно положить в середину тряпки и протереть грязные места.
- Глицерин и моющее средство. Смешайте эти два средства в равной пропорции и протрите куртку обычной губкой. Она станет чистой и будет сиять, как новая.
Смотрите видео, как отстирать засаленные рукава куртки:
Что известно о YouTube канале "Фишки для жизни"?
YouTube канал "Фишки для жизни" - это канал, на котором рассказывается о различных лайфхаках, рецептах, изделиях и предоставляются советы для дома. На данный канал уже подписалось более 135 тысяч пользователей.
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