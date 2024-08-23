Как почистить воротник куртки: действенный совет за копейки

Холодный сезон на носу, поэтому пора позаботиться об осеннем и зимнем гардеробе верхней одежды. Не лишним будет знать, как почистить воротник куртки в домашних условиях.

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Чем очистить засаленные места на куртке / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Верхняя одежда не такая капризная в уходе, как ежедневные футболки или джинсы, однако перед началом или после холодного сезона загрязнения на куртках или пальто обычно выводить значительно труднее. Особая морока обычно с воротничком и рукавами. Однако пользователи Reddit поделились, как почистить воротник куртки мицеллярной водой или другими подручными средствами.

Одним из самых доступных средств, чем очистить засаленные места на кожаной куртке является перекись водорода. Для этого нужно развести три столовые ложки на стакан теплой воды и нанести раствор на грязные места ватным диском или зубной щеткой. После 20 минут ожидания нужно просто протереть участок одежды влажной салфеткой и куртка будет как новая.

Еще одним средством, которое предлагают на Reddit является обычное белое мыло. Особенно эффективным оно будет на белых или бежевых куртках. Чтобы оттереть им загрязнения на воротничке куртки достаточно потереть бруском, смоченным водой по поверхности ткани до получения результата.

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Эффективным средством от грязного воротничка на куртке будет и обычная пищевая сода. Нанесите ее зубной щеткой на ткань и хорошо потрите. Иногда можно долить немного воды для лучшего растирания. Тогда даже самые темные пятна на воротничке куртки должны исчезнуть.

Еще один способ очистки воротничка будет более актуален для тех, кто пользуется тональными средствами. Часто пятна от крема не отмываются с воротничка куртки даже профессиональными средствами. Но чтобы отчистить их на самом деле достаточно хорошо смочить ватный диск мицеллярной водой и приложить к пятну от косметики на несколько секунд.

Не менее проблематичным, чем пятна, при подготовке зимней или осенней верхней одежды является смятость курток. Особенно это касается кожаных изделий. Пользователи в Сети советуют, как можно разгладить мятую кожаную куртку с помощью обычного вазелина или орехового масла.

Для этого нанесите средство с помощью ватного диска на кожаную поверхность в местах морщин. Затем оставьте куртку в хорошо проветриваемом месте в развешенном виде. По мере впитывания смягчающих веществ поверхность одежды будет распрямляться.

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Многие задумываются над еще одним способом - можно ли погладить кожаную куртку, ведь боятся ее испортить. Но интернет-пользователи убеждают, что это возможно. Сразу возникает вопрос - как погладить кожаную куртку отпаривателем? В первую очередь хорошо изучите этикетку изделия. Если ее нет - выверните куртку наружу и подложите под кожу ткань, чтобы она не склеилась и не деформировалась.

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