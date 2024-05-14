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Чем очистить засаленную кожаную куртку: простые трюки помогут одежде ярко блестеть

Дмитрий Видоменко
14 мая 2024, 12:58
126
"Чем очистить засаленные места на кожаной куртке?" - рано или поздно, все обладатели стильных "кожанов" задумываются о таком. Главред разбираются в теме.
Кожаная куртка
Чем очистить засаленную кожаную куртку? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Чем очистить засаленные места на кожаной куртке?

Чем очистить засаленные места на кожаной куртке ‒ этот вопрос не такой легкий, как кажется на первый взгляд, сообщает проект "Moyo".

Домашние средства:

Мыльный раствор:

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  • Смешайте тёплую воду с мягким мылом (нейтральное жидкое мыло, мыло для кожи) в соотношении 1:1.
  • Намочите мягкую губку в растворе, отожмите её, чтобы она была влажной, а не мокрой.
  • Аккуратно протрите засаленные места круговыми движениями.
  • Удалите остатки раствора чистой влажной губкой.
  • Протрите куртку сухой мягкой тканью.

Уксус:

  • Смешайте белый уксус с водой в равных пропорциях.
  • Намочите ватный диск в растворе.
  • Протрите засаленные места.
  • Не трите слишком сильно, так как уксус может обесцветить кожу.
  • Протрите куртку чистой влажной губкой.
  • Протрите куртку сухой мягкой тканью.

Лимонный сок:

  • Нарежьте лимон пополам.
  • Протрите засаленные места половинкой лимона.
  • Оставьте на 10 минут.
  • Протрите куртку чистой влажной губкой.
  • Протрите куртку сухой мягкой тканью.

Важно:

  • Не используйте для чистки кожи агрессивные химические вещества, такие как бензин, ацетон или растворители.
  • Не стирайте кожаную куртку в стиральной машине.
  • Не сушите кожаную куртку в сушильной машине.
  • Вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам сохранить вашу кожаную куртку в чистоте:
  • Регулярно протирайте куртку чистой влажной тканью, чтобы удалить пыль и грязь.
  • Обрабатывайте куртку кондиционером для кожи каждые 3-6 месяцев, чтобы сохранить её мягкость и эластичность.
  • Храните куртку в прохладном, сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.

Что такое куртка?

Куртка - чаще всего короткое верхнее изделие (одежда), наглухо застёгивающееся. Иногда противопоставляется пальто как длиннополой зимней и/или демисезонной верхней одежде, а также мужскому пиджаку и женскому жакету, как верхней одежде в холодную погоду. Курткой считается чуть ниже пояса верхняя одежда, носящаяся на плечах (на верхней части туловища/ тела), сообщает "Википедия".

Как почистить кожаную куртку

Перед чисткой:

Определите тип кожи:

  • Гладкая кожа (наппа, лаковая)
  • Нубук
  • Замша

Разные типы кожи требуют разных методов чистки.

Протестируйте чистящее средство:

  • Нанесите средство на незаметный участок кожи с внутренней стороны куртки.
  • Убедитесь, что оно не обесцвечивает и не повреждает кожу.

Способы чистки:

Мыльный раствор:

  • Смешайте теплую воду с мягким мылом (нейтральное жидкое мыло, мыло для кожи) в соотношении 1:1.
  • Намочите мягкую губку в растворе, отожмите её, чтобы она была влажной, а не мокрой.
  • Протрите всю поверхность куртки круговыми движениями.
  • Удалите остатки раствора чистой влажной губкой.
  • Протрите куртку сухой мягкой тканью.

Удаление пятен:

Жирные пятна:

  • Присыпьте пятно тальком или крахмалом.
  • Оставьте на несколько часов, чтобы порошок впитал жир.
  • Счистите порошок мягкой щеткой.
  • При необходимости повторите.
  • Протрите пятно мыльным раствором.

Пятна от воды:

  • Промокните пятно чистой сухой тканью, но ни в коем случае не трите.
  • Протрите пятно ватным диском, смоченным в уксусе (1 часть уксуса на 2 части воды).
  • Протрите куртку сухой мягкой тканью.

Для гладкой кожи:

  • Используйте специальные средства для чистки кожи.
  • Нанесите средство на мягкую губку и протрите куртку круговыми движениями.
  • Отполируйте куртку мягкой тканью.

Для нубука и замши:

  • Используйте специальные щетки для нубука и замши.
  • Протрите куртку сухой щеткой, чтобы удалить пыль и грязь.
  • В случае более сильных загрязнений, используйте влажную щетку, смоченную в мыльном растворе.
  • Подсушите куртку на воздухе.
  • При необходимости, обработайте куртку водоотталкивающим спреем для нубука и замши.

Рекомендации:

  • Регулярно чистите куртку - это поможет предотвратить появление стойких загрязнений.
  • Используйте только специальные средства для чистки кожи.
  • Не сушите куртку на батарее или под прямыми солнечными лучами.
  • Храните куртку в защитном чехле.

Следуя этим советам, вы сможете сохранить вашу кожаную куртку в чистоте и хорошем состоянии долгие годы.

Кожаная куртка

Чем натереть кожаную куртку в домашних условиях?

Для придания блеска, мягкости и защиты кожаной куртки в домашних условиях можно использовать:

Вазелин:

  • Отлично подходит для гладкой кожи.
  • Нанесите небольшое количество вазелина на мягкую ткань и равномерно вотрите в куртку.
  • Оставьте на 10-15 минут, затем отполируйте сухой тканью.

Касторовое масло:

  • Универсальное средство для разных типов кожи.
  • Нагрейте касторовое масло на водяной бане до теплого состояния.
  • Нанесите масло на мягкую ткань и равномерно вотрите в куртку.
  • Оставьте на 30 минут, затем отполируйте сухой тканью.

Свиной жир:

  • Хорошо смягчает кожу.
  • Растопите свиной жир на водяной бане.
  • Нанесите жир на мягкую ткань и равномерно вотрите в куртку.
  • Оставьте на 2-3 часа, затем отполируйте сухой тканью.

Уксус:

  • Придает блеск и освежает цвет.
  • Смешайте 1 часть уксуса с 2 частями воды.
  • Нанесите раствор на мягкую ткань и протрите куртку.

Лимонная корка:

  • Освежает цвет и придает приятный аромат.
  • Натрите куртку внутренней стороной лимонной корки.
  • Отполируйте сухой тканью.

Важно:

  • Перед использованием любого средства, протестируйте его на незаметном участке кожи.
  • Убедитесь, что оно не обесцвечивает и не повреждает кожу.
  • Не наносите слишком много средства.
  • Избыток может сделать кожу липкой и грязной.
  • Не используйте средства, содержащие спирт.
  • Они могут высушить кожу и сделать ее хрупкой.

Помимо этих средств, вы можете использовать специальные кремы, воски и бальзамы для ухода за кожаной курткой. Эти средства можно найти в обувных магазинах, магазинах кожгалантереи или онлайн.

Что такое MOYO?

MOYO - украинский омниканальный (офлайн и онлайн) ритейлер техники и электроники, работает на украинском рынке с 2009 года и входит в 7 лучших представителей отрасли.

Сеть магазинов MOYO имеет более 50 магазинов в разных городах Украины и единственный в Украине круглосуточный магазин-склад техники и электроники MOYO 24/7 в городе Киев, сообщает "Википедия".

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