Чем очистить засаленную кожаную куртку: простые трюки помогут одежде ярко блестеть

Чем очистить засаленные места на кожаной куртке?
Чем очистить засаленные места на кожаной куртке ‒ этот вопрос не такой легкий, как кажется на первый взгляд, сообщает проект "Moyo".
Домашние средства:
Мыльный раствор:
- Смешайте тёплую воду с мягким мылом (нейтральное жидкое мыло, мыло для кожи) в соотношении 1:1.
- Намочите мягкую губку в растворе, отожмите её, чтобы она была влажной, а не мокрой.
- Аккуратно протрите засаленные места круговыми движениями.
- Удалите остатки раствора чистой влажной губкой.
- Протрите куртку сухой мягкой тканью.
Уксус:
- Смешайте белый уксус с водой в равных пропорциях.
- Намочите ватный диск в растворе.
- Протрите засаленные места.
- Не трите слишком сильно, так как уксус может обесцветить кожу.
- Протрите куртку чистой влажной губкой.
- Протрите куртку сухой мягкой тканью.
Лимонный сок:
- Нарежьте лимон пополам.
- Протрите засаленные места половинкой лимона.
- Оставьте на 10 минут.
- Протрите куртку чистой влажной губкой.
- Протрите куртку сухой мягкой тканью.
Важно:
- Не используйте для чистки кожи агрессивные химические вещества, такие как бензин, ацетон или растворители.
- Не стирайте кожаную куртку в стиральной машине.
- Не сушите кожаную куртку в сушильной машине.
- Вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам сохранить вашу кожаную куртку в чистоте:
- Регулярно протирайте куртку чистой влажной тканью, чтобы удалить пыль и грязь.
- Обрабатывайте куртку кондиционером для кожи каждые 3-6 месяцев, чтобы сохранить её мягкость и эластичность.
- Храните куртку в прохладном, сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.
Что такое куртка?
Куртка - чаще всего короткое верхнее изделие (одежда), наглухо застёгивающееся. Иногда противопоставляется пальто как длиннополой зимней и/или демисезонной верхней одежде, а также мужскому пиджаку и женскому жакету, как верхней одежде в холодную погоду. Курткой считается чуть ниже пояса верхняя одежда, носящаяся на плечах (на верхней части туловища/ тела), сообщает "Википедия".
Как почистить кожаную куртку
Перед чисткой:
Определите тип кожи:
- Гладкая кожа (наппа, лаковая)
- Нубук
- Замша
Разные типы кожи требуют разных методов чистки.
Протестируйте чистящее средство:
- Нанесите средство на незаметный участок кожи с внутренней стороны куртки.
- Убедитесь, что оно не обесцвечивает и не повреждает кожу.
Способы чистки:
Мыльный раствор:
- Смешайте теплую воду с мягким мылом (нейтральное жидкое мыло, мыло для кожи) в соотношении 1:1.
- Намочите мягкую губку в растворе, отожмите её, чтобы она была влажной, а не мокрой.
- Протрите всю поверхность куртки круговыми движениями.
- Удалите остатки раствора чистой влажной губкой.
- Протрите куртку сухой мягкой тканью.
Удаление пятен:
Жирные пятна:
- Присыпьте пятно тальком или крахмалом.
- Оставьте на несколько часов, чтобы порошок впитал жир.
- Счистите порошок мягкой щеткой.
- При необходимости повторите.
- Протрите пятно мыльным раствором.
Пятна от воды:
- Промокните пятно чистой сухой тканью, но ни в коем случае не трите.
- Протрите пятно ватным диском, смоченным в уксусе (1 часть уксуса на 2 части воды).
- Протрите куртку сухой мягкой тканью.
Для гладкой кожи:
- Используйте специальные средства для чистки кожи.
- Нанесите средство на мягкую губку и протрите куртку круговыми движениями.
- Отполируйте куртку мягкой тканью.
Для нубука и замши:
- Используйте специальные щетки для нубука и замши.
- Протрите куртку сухой щеткой, чтобы удалить пыль и грязь.
- В случае более сильных загрязнений, используйте влажную щетку, смоченную в мыльном растворе.
- Подсушите куртку на воздухе.
- При необходимости, обработайте куртку водоотталкивающим спреем для нубука и замши.
Рекомендации:
- Регулярно чистите куртку - это поможет предотвратить появление стойких загрязнений.
- Используйте только специальные средства для чистки кожи.
- Не сушите куртку на батарее или под прямыми солнечными лучами.
- Храните куртку в защитном чехле.
Следуя этим советам, вы сможете сохранить вашу кожаную куртку в чистоте и хорошем состоянии долгие годы.
Чем натереть кожаную куртку в домашних условиях?
Для придания блеска, мягкости и защиты кожаной куртки в домашних условиях можно использовать:
Вазелин:
- Отлично подходит для гладкой кожи.
- Нанесите небольшое количество вазелина на мягкую ткань и равномерно вотрите в куртку.
- Оставьте на 10-15 минут, затем отполируйте сухой тканью.
Касторовое масло:
- Универсальное средство для разных типов кожи.
- Нагрейте касторовое масло на водяной бане до теплого состояния.
- Нанесите масло на мягкую ткань и равномерно вотрите в куртку.
- Оставьте на 30 минут, затем отполируйте сухой тканью.
Свиной жир:
- Хорошо смягчает кожу.
- Растопите свиной жир на водяной бане.
- Нанесите жир на мягкую ткань и равномерно вотрите в куртку.
- Оставьте на 2-3 часа, затем отполируйте сухой тканью.
Уксус:
- Придает блеск и освежает цвет.
- Смешайте 1 часть уксуса с 2 частями воды.
- Нанесите раствор на мягкую ткань и протрите куртку.
Лимонная корка:
- Освежает цвет и придает приятный аромат.
- Натрите куртку внутренней стороной лимонной корки.
- Отполируйте сухой тканью.
Важно:
- Перед использованием любого средства, протестируйте его на незаметном участке кожи.
- Убедитесь, что оно не обесцвечивает и не повреждает кожу.
- Не наносите слишком много средства.
- Избыток может сделать кожу липкой и грязной.
- Не используйте средства, содержащие спирт.
- Они могут высушить кожу и сделать ее хрупкой.
Помимо этих средств, вы можете использовать специальные кремы, воски и бальзамы для ухода за кожаной курткой. Эти средства можно найти в обувных магазинах, магазинах кожгалантереи или онлайн.
Что такое MOYO?
MOYO - украинский омниканальный (офлайн и онлайн) ритейлер техники и электроники, работает на украинском рынке с 2009 года и входит в 7 лучших представителей отрасли.
Сеть магазинов MOYO имеет более 50 магазинов в разных городах Украины и единственный в Украине круглосуточный магазин-склад техники и электроники MOYO 24/7 в городе Киев, сообщает "Википедия".
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