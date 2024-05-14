Чем очистить засаленную кожаную куртку: простые трюки помогут одежде ярко блестеть

"Чем очистить засаленные места на кожаной куртке?" - рано или поздно, все обладатели стильных "кожанов" задумываются о таком. Главред разбираются в теме.

https://glavred.info/lifehack/chem-ochistit-zasalennuyu-kozhanuyu-kurtku-prostye-tryuki-pomogut-odezhde-yarko-blestet-10564997.html Ссылка скопирована

Чем очистить засаленную кожаную куртку? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Чем очистить засаленные места на кожаной куртке?

Чем очистить засаленные места на кожаной куртке ‒ этот вопрос не такой легкий, как кажется на первый взгляд, сообщает проект "Moyo".

Домашние средства:

Мыльный раствор:

видео дня

Смешайте тёплую воду с мягким мылом (нейтральное жидкое мыло, мыло для кожи) в соотношении 1:1.

Намочите мягкую губку в растворе, отожмите её, чтобы она была влажной, а не мокрой.

Аккуратно протрите засаленные места круговыми движениями.

Удалите остатки раствора чистой влажной губкой.

Протрите куртку сухой мягкой тканью.

Уксус:

Смешайте белый уксус с водой в равных пропорциях.

Намочите ватный диск в растворе.

Протрите засаленные места.

Не трите слишком сильно, так как уксус может обесцветить кожу.

Протрите куртку чистой влажной губкой.

Протрите куртку сухой мягкой тканью.

Лимонный сок:

Нарежьте лимон пополам.

Протрите засаленные места половинкой лимона.

Оставьте на 10 минут.

Протрите куртку чистой влажной губкой.

Протрите куртку сухой мягкой тканью.

Важно:

Не используйте для чистки кожи агрессивные химические вещества, такие как бензин, ацетон или растворители.

Не стирайте кожаную куртку в стиральной машине.

Не сушите кожаную куртку в сушильной машине.

Вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам сохранить вашу кожаную куртку в чистоте:

Регулярно протирайте куртку чистой влажной тканью, чтобы удалить пыль и грязь.

Обрабатывайте куртку кондиционером для кожи каждые 3-6 месяцев, чтобы сохранить её мягкость и эластичность.

Храните куртку в прохладном, сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.

Что такое куртка? Куртка - чаще всего короткое верхнее изделие (одежда), наглухо застёгивающееся. Иногда противопоставляется пальто как длиннополой зимней и/или демисезонной верхней одежде, а также мужскому пиджаку и женскому жакету, как верхней одежде в холодную погоду. Курткой считается чуть ниже пояса верхняя одежда, носящаяся на плечах (на верхней части туловища/ тела), сообщает "Википедия".

Как почистить кожаную куртку

Перед чисткой:

Определите тип кожи:

Гладкая кожа (наппа, лаковая)

Нубук

Замша

Разные типы кожи требуют разных методов чистки.

Протестируйте чистящее средство:

Нанесите средство на незаметный участок кожи с внутренней стороны куртки.

Убедитесь, что оно не обесцвечивает и не повреждает кожу.

Способы чистки:

Мыльный раствор:

Смешайте теплую воду с мягким мылом (нейтральное жидкое мыло, мыло для кожи) в соотношении 1:1.

Намочите мягкую губку в растворе, отожмите её, чтобы она была влажной, а не мокрой.

Протрите всю поверхность куртки круговыми движениями.

Удалите остатки раствора чистой влажной губкой.

Протрите куртку сухой мягкой тканью.

Удаление пятен:

Жирные пятна:

Присыпьте пятно тальком или крахмалом.

Оставьте на несколько часов, чтобы порошок впитал жир.

Счистите порошок мягкой щеткой.

При необходимости повторите.

Протрите пятно мыльным раствором.

Пятна от воды:

Промокните пятно чистой сухой тканью, но ни в коем случае не трите.

Протрите пятно ватным диском, смоченным в уксусе (1 часть уксуса на 2 части воды).

Протрите куртку сухой мягкой тканью.

Для гладкой кожи:

Используйте специальные средства для чистки кожи.

Нанесите средство на мягкую губку и протрите куртку круговыми движениями.

Отполируйте куртку мягкой тканью.

Для нубука и замши:

Используйте специальные щетки для нубука и замши.

Протрите куртку сухой щеткой, чтобы удалить пыль и грязь.

В случае более сильных загрязнений, используйте влажную щетку, смоченную в мыльном растворе.

Подсушите куртку на воздухе.

При необходимости, обработайте куртку водоотталкивающим спреем для нубука и замши.

Рекомендации:

Регулярно чистите куртку - это поможет предотвратить появление стойких загрязнений.

Используйте только специальные средства для чистки кожи.

Не сушите куртку на батарее или под прямыми солнечными лучами.

Храните куртку в защитном чехле.

Следуя этим советам, вы сможете сохранить вашу кожаную куртку в чистоте и хорошем состоянии долгие годы.

Чем натереть кожаную куртку в домашних условиях?

Для придания блеска, мягкости и защиты кожаной куртки в домашних условиях можно использовать:

Вазелин:

Отлично подходит для гладкой кожи.

Нанесите небольшое количество вазелина на мягкую ткань и равномерно вотрите в куртку.

Оставьте на 10-15 минут, затем отполируйте сухой тканью.

Касторовое масло:

Универсальное средство для разных типов кожи.

Нагрейте касторовое масло на водяной бане до теплого состояния.

Нанесите масло на мягкую ткань и равномерно вотрите в куртку.

Оставьте на 30 минут, затем отполируйте сухой тканью.

Свиной жир:

Хорошо смягчает кожу.

Растопите свиной жир на водяной бане.

Нанесите жир на мягкую ткань и равномерно вотрите в куртку.

Оставьте на 2-3 часа, затем отполируйте сухой тканью.

Уксус:

Придает блеск и освежает цвет.

Смешайте 1 часть уксуса с 2 частями воды.

Нанесите раствор на мягкую ткань и протрите куртку.

Лимонная корка:

Освежает цвет и придает приятный аромат.

Натрите куртку внутренней стороной лимонной корки.

Отполируйте сухой тканью.

Важно:

Перед использованием любого средства, протестируйте его на незаметном участке кожи.

Убедитесь, что оно не обесцвечивает и не повреждает кожу.

Не наносите слишком много средства.

Избыток может сделать кожу липкой и грязной.

Не используйте средства, содержащие спирт.

Они могут высушить кожу и сделать ее хрупкой.

Помимо этих средств, вы можете использовать специальные кремы, воски и бальзамы для ухода за кожаной курткой. Эти средства можно найти в обувных магазинах, магазинах кожгалантереи или онлайн.

Что такое MOYO? MOYO - украинский омниканальный (офлайн и онлайн) ритейлер техники и электроники, работает на украинском рынке с 2009 года и входит в 7 лучших представителей отрасли. Сеть магазинов MOYO имеет более 50 магазинов в разных городах Украины и единственный в Украине круглосуточный магазин-склад техники и электроники MOYO 24/7 в городе Киев, сообщает "Википедия".

Вас могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред