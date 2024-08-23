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Как быстро разгладить складки на кожаной куртке: простой, но рабочий способ

Андрей Ганчук
23 августа 2024, 11:22
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Если вы не знаете, как погладить изделие из натуральной кожи, можете попробовать использовать утюг, но обязательно с тканью, которой нужно покрыть куртку.
кожаная куртка
Как разгладить складку на кожаной куртке и другие помятости / Скриншот YouTube

Многие, у кого есть кожаная куртка, хорошо знают, что убрать на ней складки и помятости очень непросто. Мнения по поводу использования утюга или отпаривателя часто разделяются. И возникает вопрос, как разгладить кожаную куртку в домашних условиях. Мы расскажем вам об одном из способов, который нашли в Интернете.

На YouTube-канале NINEL - магазины верхней одежды эксперт верхней одежды рассказала, как правильно утюжить изделия из натуральной и искусственной кожи, чтобы не повредить свою куртку.

Как можно разгладить мятую кожаную куртку

Что нужно знает перед тем, как гладить кожаную куртку

Особенность утюжки зависит от вида обработки кожи. Гладкую кожу можно проглаживать снаружи только при условии применения проутюживальника.

Причем не все изделия из кожи можно проглаживать. Изделия с лазерной обработкой, накатом, теснением, лаком и другим декором рекомендуется отпаривать.

Как разгладить куртку, если нельзя гладить

Если куртку гладить нельзя, ее можно оставить повисеть на вешалке. Вполне возможно, складки расправятся под собственным весом. Плечики должны подходить по размеру куртки.

Как разгладить куртку из кожи утюгом

Настраиваем утюг на правильный режим

Для примера нам показана утюжка куртки из гладкой кожи. Сначала нужно настроить утюг на режим от 110 до 140 градусов, что соответствует режимам silk-wool (шелк-шерсть).

Обратите внимание: пар и воду использовать нельзя, иначе кожа сварится, станет грубой и ломкой.

Кладем на куртку проутюживальник

Понадобится обычная ткань. Подойдет футболка или простынь. Ее нужно положить сверху на куртку, поскольку изделия прямо утюгом гладить нельзя.

Проверяем реакцию кожи на незаметном месте

Можно проверить на внутренней стороне куртки. Порой кожа под воздействием температуры меняет свой цвет. Если привычный цвет куртки на проутюженном месте не вернулся, лучше отказаться от утюжки и попробовать отпаривание.

Начинать гладить лучше с рукавов и воротника

Если цвет вернулся, можно приступать к глажке всей куртки.

Начинаем утюжить куртку с рукавов и воротника. Чтобы мелкие детали хорошо проглаживались, нужно использовать специальную подушечку. Так, как это показано на видео.

Гладить нужно плавно и без особого нажима. Следим за температурным режимом: как только кожа разогреется, оттягиваем складку. Кожа при остывании сохранит эту форму.

Разглаживаем складки импровизированным прессом

Можно взять книгу или другой плоский тяжелый предмет и положить его ненадолго на разогретый отглаженный участок. Способ поможет нам закрепить результат.

Если нужно подутюжить подклад, следует установить температуру утюга на минимальное значение.

Оставляем куртку повисеть на вешалке

После того, как проделаны все процедуры, изделие нужно повесить на вешалку с широкими плечиками по размеру куртки.

Смотрите видео, как разгладить кожаную куртку при помощи утюга и ткани:

Что такое NINEL - магазины верхней одежды?

NINEL - магазины верхней одежды – это канал YouTube, где показано множество советов, связанных с уходом за одеждой. У канала более 7,2 млн просмотров, указано в описании.

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