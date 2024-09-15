Большинство не догадывается: что означает символ треугольника на этикетке одежды

Некоторые непонятные символы на этикетках одежды сбивают людей с толку, но для всех обозначений есть разъяснения, пишет Express.co.uk.
Что означает треугольник на этикетке
Белый треугольник на этикетках одежды может иметь четыре формы: пустой треугольник, треугольник с проходящим через него крестом и треугольник с двумя диагональными линиями, проходящими через него. Также может быть треугольник с буквой CL внутри и крестом насквозь.
Однако, все формы треугольников имеют одну общую черту, поскольку все они связаны с отбеливателем.
Если треугольник пустой, это означает, что вы можете отстирать одежду, но если через него проходит крест, это означает, что его нельзя отстирать.
Треугольник с двумя диагональными линиями или CL внутри, а также крестик, пересекающий обе линии, означает, что вы должны использовать нехлорный отбеливатель.
Что означает крестик на этикетке
Этот распространенный символ появляется на всех видах других символов и означает "нет" (почти всегда).
Например, если X появляется над ведром - это означает, что нельзя класть вещь в стиральную машину.
Если он стоит над странным символом, похожим на конфету, это означает, что нельзя отжимать одежду, а если он стоит над квадратом с кругом внутри, символизирующим сушилку - не кладите вещь в сушилку.
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