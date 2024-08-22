Можно ли кожаные брюки стирать в стиральной машине: какой режим выбрать

В каком режиме стирать кожаные вещи в стиральной машине, чтобы не повредить одежду - Главред собрал полезные советы.

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В каком режиме стирать кожаные вещи / коллаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com

Как лучше стирать вещи с кожаными вставками, чтобы не испортить и не повредить дорогую одежду - специалисты советуют придерживаться специальных правил стирки. Известно, что за кожаной одеждой стоит ухаживать очень тщательно и осторожно, ведь даже неправильная стирка может навсегда уничтожить вещь. Опытные хозяйки советуют, если придерживаться правильного температурного режима и инструкций, тогда изделия из кожи будут не только идеально чистыми, но и не сядут во время стирки.

Как стирать брюки из экокожи в машинке

Обычно, на одежде есть специальная этикетка, где написаны указания, как нужно правильно стирать кожаную юбку, брюки или куртку в стиральной машине. Однако, если она отсутствует, тогда стоит придерживаться основных правил чистки кожи, которые рекомендуют специалисты:

Нужно использовать мягкое моющее средство, желательно специальное для кожаных вещей или для деликатных тканей.

Стоит стирать одну вещь за один раз.

Необходимо отказаться от использования любых пятновыводителей, отбеливателей и кондиционеров.

Температура воды должна быть не выше 30 градусов, ведь существует риск, что ваша кожаная одежда может сесть в размерах.

Также не стоит включать отжим, лучше выбрать минимальное количество оборотов - не более 300.

Опытные хозяйки также советуют, что лучше предварительно штаны замочить на пять - десять минут в чистой воде. Таким образом материал впитает влагу и станет мягким. Лучше выбрать деликатный режим на стиральной машине - это может быть режимы "шерсть" или "шелк". После стирки, стоит оставить одежду, чтобы лишняя вода стекла, а затем можно разложить сушить одежду. Необходимо также помнить, что никогда нельзя стирать вместе две разные кожаные вещи.

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Чем гладить кожаные брюки

Опытные хозяйки поделились полезными лайфхаками, как погладить кожаные вещи. Разгладить заломы на изделиях из кожи с легкостью помогут простые ингредиенты, которые могут быть в вашем доме.

Чтобы разгладить заломы на кожаных вещах, стоит набрать горячую воду в ванну и расплавленную вещь повесить над ней. Однако стоит наблюдать, чтобы горячий пар не размочил изделие. После того, как вещь "отпарилась" в ванной, тогда нужно с помощью полотенец вытереть одежду и оставить сохнуть. Уже через час результат будет заметен.

Самый популярный вариант, как погладить кожаные вещи - использование парогенератора. Это самый эффективный и безопасный способ глажки такой прихотливой одежды. Однако, перед отпариванием обязательно нужно на незаметном участке кожзаменителя провести тест.

Опытные хозяйки советуют использовать уксусный раствор, чтобы разгладить складки и смягчить изделие. Такой метод также поможет придать презентабельный вид. Стоит смешать воду, уксус и кондиционер для белья в равных пропорциях. Затем необходимо этим раствором обработать складки на одежде.

Известно, что глицерин также поможет эффективно избавиться от заломов на вещах из кожи, а также придаст блеска вещам. Для этого нужно промокнуть тряпку в глицерине и протереть места заломов. Эффект будет заметен почти сразу.

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