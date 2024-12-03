Что делать, если дверь стиралки не открывается: лайфхак с 'секретной' кнопкой

Пожалуй, многие люди сталкивались с тем, что дверца стиральной машины заблокировалась и не открывается.

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Стиральная машина / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

Вы узнаете:

Что нужно делать, когда дверь стиральной машины не открывается

Где находится "секретная" кнопка

Если дверцу стиральной машины заклинило и она не открывается, не стоит паниковать. Под дверцей стиральной машины есть "скрытая" защелка, которая поможет её открыть.

Пожалуй, многие люди сталкивались с тем, что дверца стиральной машины заблокировалась и не открывается. Главред решил разобраться, как побороть эту проблему.

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Как открыть заблокированную дверь стиральной машины

Как пишет Mirror, существует много причин, почему дверца может застрять - от того, что вода не слилась должным образом, до отключения электроэнергии.

Однако, на стиральной машине есть секретная кнопка, которая позволит открыть дверцу в любое время. Это также немедленно завершит цикл стирки, если он запущен.

Чтобы получить доступ к этой кнопке, откройте левую нижнюю крышку и найдите маленькое кольцо в верхнем углу. Возьмите небольшой инструмент и сдвиньте его справа налево. Это буквально струна, которая открывает дверь.

Это немедленно завершит цикл, если он продолжается, и откроет дверь. Под этой кнопкой также находится круглый фильтр, который, по словам экспертов, нужно чистить каждые несколько месяцев.

"Секретная" кнопка на стиральной машине - видео:

Данный лайфхак нужно использовать только в случае крайней необходимости.

Также машине нужно дать время, чтобы она остыла, прежде чем пытаться открыть заблокированную дверцу стиральной машины. Если вы уже подождали несколько минут, а дверца не открывается, то стоит выключить машину, оставить её на 10 минут, а затем попробовать открыть дверцу.

Также можно попробовать запустить еще один цикл отжима/сушки, который поможет избавиться от лишней воды.

Как избавиться от запаха в стиральной машине / Инфографика: Главред

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