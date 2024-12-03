Что делать, если дверь стиралки не открывается: лайфхак с 'секретной' кнопкой

Вы узнаете:
- Что нужно делать, когда дверь стиральной машины не открывается
- Где находится "секретная" кнопка
Если дверцу стиральной машины заклинило и она не открывается, не стоит паниковать. Под дверцей стиральной машины есть "скрытая" защелка, которая поможет её открыть.
Пожалуй, многие люди сталкивались с тем, что дверца стиральной машины заблокировалась и не открывается. Главред решил разобраться, как побороть эту проблему.
Как открыть заблокированную дверь стиральной машины
Как пишет Mirror, существует много причин, почему дверца может застрять - от того, что вода не слилась должным образом, до отключения электроэнергии.
Однако, на стиральной машине есть секретная кнопка, которая позволит открыть дверцу в любое время. Это также немедленно завершит цикл стирки, если он запущен.
Чтобы получить доступ к этой кнопке, откройте левую нижнюю крышку и найдите маленькое кольцо в верхнем углу. Возьмите небольшой инструмент и сдвиньте его справа налево. Это буквально струна, которая открывает дверь.
Это немедленно завершит цикл, если он продолжается, и откроет дверь. Под этой кнопкой также находится круглый фильтр, который, по словам экспертов, нужно чистить каждые несколько месяцев.
"Секретная" кнопка на стиральной машине - видео:
@jeeves_ny Вы должны знать, что на вашей стиральной машине есть секретная защелка, которая позволит вам открыть дверцу в любое время. Это также немедленно завершит цикл стирки, если он запущен. Я надеюсь, что @Jackson's Twitter видит это Чтобы получить доступ к нему, откройте нижнюю левую крышку и поищите небольшое кольцо в верхнем углу. Возьмите небольшой инструмент и сдвиньте его справа налево. Это вполне буквально струна, которая открывает дверь. О, и круглый фильтр тоже нужно опорожнять каждые несколько месяцев ? Это следует использовать только в экстренных случаях или если ваша машинка неисправна и не хочет открывать дверцу. Например, вы теряете питание и не хотите, чтобы ваша одежда заплесневела. Ваша одежда, скорее всего, будет очень мокрой, поэтому я рекомендую запустить слив и отжим цикла, чтобы извлечь воду. Надеюсь это поможет #стирка#стиральнаямашина#стиральнаямашина#стирка#чистка #чисткахак#стиральнаямашинахак#didyouknow#объяснил#стиральныесоветы#сухаячистка#секрет#howto♬ оригинальное звучание - clean freakz
Данный лайфхак нужно использовать только в случае крайней необходимости.
Также машине нужно дать время, чтобы она остыла, прежде чем пытаться открыть заблокированную дверцу стиральной машины. Если вы уже подождали несколько минут, а дверца не открывается, то стоит выключить машину, оставить её на 10 минут, а затем попробовать открыть дверцу.
Также можно попробовать запустить еще один цикл отжима/сушки, который поможет избавиться от лишней воды.
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The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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