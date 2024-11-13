Могут казаться абсолютно чистыми: 5 вещей, которые вы забываете стирать чаще

У каждого, наверное, есть вещи, которые мы забываем стирать. Всем кажется, что декоративные подушки или кухонные подставки мало загрязняются, но это ошибка.

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Как часто нужно стирать наматрасники / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете, как часто нужно стирать наматрасники:

Как часто нужно стирать шторы в доме

Чем опасны грязные подставки для посуды

Какие предметы нуждаются в регулярной стирке

Существует ряд вещей, которые хозяйки часто забывают стирать, поскольку на первый взгляд они кажутся безупречно чистыми, хотя на самом деле могут содержать значительные загрязнения. Главред выяснил, какие именно предметы в быту требуют особого внимания во время уборки и почему не следует игнорировать даже самые маленькие пятна.

Наматрасники

Конечно, большинство ежедневно застилает кровать и заменяет постельное белье, но многие забывают постирать наматрасник или матрасную подушку.

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Хотя вам не нужно стирать их так часто, как остальное белье, полезно делать это по крайней мере каждый месяц, пишет Real Simple. Однако, если вы пролили что-то на кровать или спите с домашними животными, то стирать наматрасники придется чаще.

Декоративные подушки

Не забывайте о декоративных подушках на диванах и акцентных креслах. Их тоже стоит постирать.

Декоративные подушки рекомендуют стирать каждые три-шесть месяцев. Однако, если у вас есть домашние животные или дети, возможно, вы захотите чистить их чаще.

Главное не забудьте сначала ознакомиться с инструкцией по стирке, ведь некоторые наволочки можно стирать только в химчистке или нужен деликатный режим.

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Шторы

Шторы также имеют тенденцию притягивать много грязи, пыли и волос. Эксперты рекомендуют стирать их ежегодно. Однако, если шторы размещены в особо посещаемой зоне дома, то стирать следует значительно чаще.

Перед уборкой обратите внимание на бирку, если шторы нельзя стирать в стиральной машине, лучшим вариантом будет хорошо пропылесосить или протереть.

Одеяла

Если вы укрываетесь покрывалом без пододеяльника, то в таком случае плед необходимо стирать раз в две недели.

С другой стороны, если используете покрывало с пододеяльником, то эксперты рекомендуют стирать каждые три месяца. Конечно, если вы снимаете одеяло, а на нем будут заметны пятна или неприятный запах - вам, вероятно, захочется стирать его чаще.

Подставки для посуды

Пищевые бактерии могут представлять опасность для здоровья, и хотя вы, вероятно, часто моете свои рабочие поверхности на кухне, большинство из нас забывает стирать перчатки для кастрюль.

"Мойте их каждую неделю или когда они загрязнены. Перчатки для кастрюль могут накапливать много микробов и бактерий", - рекомендует Ван дер Граф.

Стирка перчаток и тканевых подставок для посуды является важным для поддержания их чистоты и санитарии.

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Что известно о Real Simple? Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Видипедия.

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