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Большинство удивится: почему не стоит ставить стиральную машину в ванной комнате

Мария Николишин
27 ноября 2024, 14:44
270
Большинство людей устанавливают стиральную машину в ванной комнате, но это не лучшее решение.
Большинство удивится: почему не стоит ставить стиральную машину в ванной комнате
Где установить стиральную машину / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Где лучше всего устанавливать стиральную машину
  • Каких правил нужно придерживаться

Большинство людей из соображений практичности устанавливают стиральную машину в углу ванной комнаты. Кажется, что это является наиболее логичным местом расположения. Однако, как пишет Sante+, такое расположение не настолько разумно, как кажется.

Главред решил разобраться, в каком месте лучше всего устанавливать стиральную машину.

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Почему не стоит ставить стиральную машину в ванной комнате

Во многих домах стиральную машину ставят на кухне или в прихожей. Но из эстетических соображений и из-за шума многие люди предпочитают устанавливать стиральную машину в незаметном углу ванной комнаты. К сожалению, это не самый лучший вариант.

В ванной комнате всегда высокая влажность, которая не только способствует развитию грибковых бактерий в машине, но и негативно влияет на детали прибора. Воздействие влаги вызывает коррозию в деликатных частях стиральной машины, что в конечном итоге сокращает срок её службы.

Поэтому желательно размещать стиральную машину в хорошо проветриваемом помещении. Если в ванной комнате есть окно, это большое преимущество, но если его нет, вам придется установить вытяжку или выбрать другое место.

Если вы все же решили устанавливать стиральную машину в ванной комнате, стоит придерживаться определенных стандартов:

  • сливной шланг имеет длину 1,5 м, поэтому его нужно монтировать как можно ближе к раковине, кабель питания тоже 1,5 м - позаботьтесь, чтобы рядом была розетка, удлинитель использовать запрещено, потому что может быть короткое замыкание;
  • стиральная машина должна быть размещена на расстоянии не менее 60 см от края душевой кабины или ванны;
  • дверца стиральной машины после стирки должна некоторое время оставаться открытой, поэтому для этого нужно оставить место;
  • чтобы стиральная машина была устойчивой и не двигалась во время стирки, рекомендуется использовать специальные инструменты, а некоторые модели даже имеют ножки, которые можно прикрутить.

Где лучше всего устанавливать стиралку

Лучшее место для установки стиральной машины - это кухня. Там уровень влажности намного ниже, и она часто хорошо проветривается.

Большинство удивится: почему не стоит ставить стиральную машину в ванной комнате
Как избавиться от запаха в стиральной машине / Инфографика: Главред

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