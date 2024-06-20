Для чего сыпать соду в стиральную машинку: домохозяйка удивила лайфхаком

Неприятный запах с полотенец можно убрать лишь одним средством, которое есть в каждом доме.

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Для чего сыпать соду в стиральную машинку / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Наверняка каждый сталкивался с тем, что полотенца имеют неприятный запах. Обычно он вызван задержкой влаги, которая позволяет плесени расти в плохо проветриваемом хранилище.

Регулярная стирка, тщательная сушка и воздействие солнечного света помогут предотвратить и устранить эти запахи. Однако, если после стирки ваши полотенца все еще имеют странный запах, возможно, вы делаете это неправильно.

Гуру уборки Мэри Фьючер, также известная как Мадам Пит, известна тем, что делится своими советами по уборке и личной гигиене в Интернете. Она утверждает, что многие люди не знают, как правильно чистить полотенца, пишет Mirror.

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В видео, которое собрало более 42 000 лайков, она заявила: "Если ваши полотенца пахнут плесенью, вы неправильно их стираете. Существует кухонный ингредиент, который вы можете использовать для стирки, но большинство людей использует его неправильно".

Она также объяснила, что добавление пищевой соды в стиральную машину является отличным решением для устранения запаха.

Мэри Фьючер советует добавлять пищевую соду в стиральную машину перед тем, как закинуть туда одежду, чтобы изменить уровень рН воды.

"Итак, первый важный момент - это положить одну чашку соды. Затем добавьте одежду. Не высыпайте соду на одежду - это ключ к успеху. Затем добавьте порошок, чтобы повысить его эффективность. Вынимаем полотенца, сушим их, нюхаем. Больше никакой плесени", - рассказала девушка.

Средство от пятен на одежде / Инфографика: Главред

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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