Как отбелить грязные швы между плиткой: невероятно простой трюк с содой

Затирка между плиткой, окнами и другими поверхностями хорошо известна тем, что с годами накапливает грязь и копоть.

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Как отбелить грязные швы между плиткой / коллаж: Главред, фото: mirror, ua.depositphotos.com

Грязные промежутки между плиткой могут сделать даже самое чистое помещение грязным. Затирка между плиткой, окнами и другими поверхностями хорошо известна тем, что с годами накапливает грязь и копоть. К тому же, эти крошечные щели могут превратиться в настоящий кошмар, когда их приходится чистить, пишет Mirror.

Отмечается, что большинство людей для очистки грязных промежутков между плиткой будут использовать уксус или отбеливатель, но есть обычный кухонный ингредиент, который выполняет эту работу так же эффективно и точно не испортит ваш герметик.

Средство для очистки швов между плиткой

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Чтобы очистить швы эффективно и безопасно, рекомендуется использовать пищевую соду. Это химическое вещество является лучшим ингредиентом для очистки затирки, поскольку служит естественным абразивом, а это значит, что оно может справиться со сложными пятнами, не повреждая саму затирку.

Как отчистить швы между плиткой с помощью соды

Просто смешайте пищевую соду с водой в емкости, чтобы образовалась паста, а затем обмакните кисточку и нанесите ее непосредственно на линии стыка плитки. Хотя этот метод не может полностью устранить все изменения цвета, он значительно осветляет швы между плиткой. Кроме того, преимущество этого метода заключается в его простоте - только один ингредиент, который обеспечивает эффективное и быстрое очищение.

Чтобы получить более эффективную очищающую пасту, попробуйте заменить воду на перекись водорода. Она не только обладает отбеливающими свойствами, но и эффективно борется с плесенью, подобно отбеливателю.

Как предотвратить появление грязи и плесени на плитке

Один из самых простых способов сохранить швы между плиткой в идеальном состоянии - это вытирать плитку и затирку после каждого приема душа или ванны. Для этого достаточно протереть стены душевой кабины или ванны старым полотенцем или скребком.

Поддерживайте ванную комнату как можно более сухой, чтобы предотвратить появление плесени и грибка.

Регулярно стирайте шторку для душа, подкладку для шторки и коврики для ванны.

Никогда не оставляйте мокрые полотенца на полу. Плесень может быстро размножаться, иногда в течение 24 часов. Это означает, что мокрые полотенца, брошенные на пол, могут быстро стать для нее питательной средой.

Универсальное чистящее средство / Инфографика: Главред

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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