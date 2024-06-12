Как отмыть вытяжку от жира внутри: давно забытый, но очень хороший способ

Чем можно отмыть вытяжку от жира – так это простым раствором, для приготовления которого понадобятся лишь сода, обычная вода и лимонная кислота.

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Как удалить жир с сетки вытяжки быстро и без лишних затрат / Скриншот YouTube

Кухонная плита каждый день используется для приготовления пищи, и поэтому вытяжка очень быстро загрязняется. Жир налипает на фильтры, которые очистить не так просто. Когда возникает вопрос, чем почистить сетку вытяжки над плитой, можно воспользоваться простым советом.

Автор YouTube-канала Все просто показал, что нужно сделать, чтобы в быстром порядке отмыть решетки вытяжки от жира.

Как и чем мыть фильтр от вытяжки

Готовим раствор и ставим его на плиту

Берем кастрюлю, заливаем в него 3-4 литра воды и добавляем 100 г соды. Также нужно добавить щепотку лимонной кислоты. Кладем в кастрюлю одну сетку в доводим воду до кипения.

Чистим сетку от жира

Когда вода закипит, берем старую зубную щетку, смачиваем ее в том же растворе в кастрюле, и оттираем жир с фильтра. Жир должно хорошо отчищаться.

Чистим фильтр моющим средством

После этого губкой и моющим средством моем фильтр еще раз, чтобы все хорошо и тщательно отмылось.

Фильтры должны полностью отчиститься от любых жировых отложений.

Смотрите видео, как с помощью соды и лимонной кислоты отмыть фильтр вытяжки на кухне:

YouTube-канал Все просто Всё просто – канал на YouTube, тематика которого, исходя из контента, разные лайфхаки. У канала более 4,5 млн просмотров.

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