Как отмыть вытяжку от жира внутри: давно забытый, но очень хороший способ

Кухонная плита каждый день используется для приготовления пищи, и поэтому вытяжка очень быстро загрязняется. Жир налипает на фильтры, которые очистить не так просто. Когда возникает вопрос, чем почистить сетку вытяжки над плитой, можно воспользоваться простым советом.
Автор YouTube-канала Все просто показал, что нужно сделать, чтобы в быстром порядке отмыть решетки вытяжки от жира.
Как и чем мыть фильтр от вытяжки
Готовим раствор и ставим его на плиту
Берем кастрюлю, заливаем в него 3-4 литра воды и добавляем 100 г соды. Также нужно добавить щепотку лимонной кислоты. Кладем в кастрюлю одну сетку в доводим воду до кипения.
Чистим сетку от жира
Когда вода закипит, берем старую зубную щетку, смачиваем ее в том же растворе в кастрюле, и оттираем жир с фильтра. Жир должно хорошо отчищаться.
Чистим фильтр моющим средством
После этого губкой и моющим средством моем фильтр еще раз, чтобы все хорошо и тщательно отмылось.
Фильтры должны полностью отчиститься от любых жировых отложений.
Смотрите видео, как с помощью соды и лимонной кислоты отмыть фильтр вытяжки на кухне:
YouTube-канал Все просто
Всё просто – канал на YouTube, тематика которого, исходя из контента, разные лайфхаки. У канала более 4,5 млн просмотров.
Другие новости:
- Будет сиять и решетка: чем очистить конфорки газовой плиты
- Как отмыть застарелый жир с решетки плиты: очень простой, но действенный способ
- Даже тереть не нужно: как отмыть решетку на плите c минимальными усилиями
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред