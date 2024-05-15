Как почистить вытяжку за 5 минут: очень простой, но рабочий способ

Вытяжка на кухне очень быстро загрязняется как изнутри, так и снаружи. Сверху корпус помыть не сложно, а вот с фильтрами бывают проблемы. Поэтому многие задаются вопросом, как почистить вытяжку в домашних условиях быстро и эффективно. Мы расскажем о простом способе, которые должен помочь.
Автор YouTube-канала nechetoff рассказал, как очистить фильтры для вытяжки без особых усилий простым средством, которое можно приобрести во многих магазинах.
Как почистить алюминиевые фильтры вытяжки
Купите в магазине антижир
Для того, чтобы очистить сетки от вытяжки, вам понадобится антижир. Его можно приобрести в магазинах в отделах бытовой химии. Лучше, чтобы он не был самым дешевым. Проконсультируйтесь со специалистами и посмотрите отзывы перед покупкой.
Положите фильтры в противень и побрызгайте средством
Берем противень и кладем туда по очереди каждый из фильтров. Обильно брызгаем, чтобы фильтр был полностью покрыт пеной.
Ждем до 5 минут и смываем пену водой
Спустя несколько минут средство должно вступить во взаимодействие с жиром и загрязнениями. Визуально вы увидите, как средство разъедает жировые отложения в сетке.
После этого просто смываем жир водой.
В итоге фильтр будет совсем чистым, все лишние загрязнения и жировые отложения уйдут без следа.
Когда закончите процедуру, не забудьте хорошо отмыть от следов антижира противни.
Смотрите видео, как быстро и проосто отмыть фильтр кухонной вытяжки:
YouTube-канал nechetoff
Nechetoff – канал на YouTube блогера Константина Нечетова. Тематика – простые и полезные советы по хозяйству и разные лайфхаки. У канала более 2 миллионов подписчиков, говорится в описании ресурса.
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