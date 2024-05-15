Как почистить вытяжку за 5 минут: очень простой, но рабочий способ

Если вы не знаете, в чем замочить фильтр от вытяжки, можете попробовать на практике простой способ, для которого понадобятся только антижир и противень.

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Как мыть фильтр с вытяжки, чтобы он стал чистым и блестел / Скриншот YouTube

Вытяжка на кухне очень быстро загрязняется как изнутри, так и снаружи. Сверху корпус помыть не сложно, а вот с фильтрами бывают проблемы. Поэтому многие задаются вопросом, как почистить вытяжку в домашних условиях быстро и эффективно. Мы расскажем о простом способе, которые должен помочь.

Автор YouTube-канала nechetoff рассказал, как очистить фильтры для вытяжки без особых усилий простым средством, которое можно приобрести во многих магазинах.

Как почистить алюминиевые фильтры вытяжки

Купите в магазине антижир

Для того, чтобы очистить сетки от вытяжки, вам понадобится антижир. Его можно приобрести в магазинах в отделах бытовой химии. Лучше, чтобы он не был самым дешевым. Проконсультируйтесь со специалистами и посмотрите отзывы перед покупкой.

Положите фильтры в противень и побрызгайте средством

Берем противень и кладем туда по очереди каждый из фильтров. Обильно брызгаем, чтобы фильтр был полностью покрыт пеной.

Ждем до 5 минут и смываем пену водой

Спустя несколько минут средство должно вступить во взаимодействие с жиром и загрязнениями. Визуально вы увидите, как средство разъедает жировые отложения в сетке.

После этого просто смываем жир водой.

В итоге фильтр будет совсем чистым, все лишние загрязнения и жировые отложения уйдут без следа.

Когда закончите процедуру, не забудьте хорошо отмыть от следов антижира противни.

Смотрите видео, как быстро и проосто отмыть фильтр кухонной вытяжки:

YouTube-канал nechetoff Nechetoff – канал на YouTube блогера Константина Нечетова. Тематика – простые и полезные советы по хозяйству и разные лайфхаки. У канала более 2 миллионов подписчиков, говорится в описании ресурса.

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