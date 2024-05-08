Как почистить сетку вытяжки от жира: средство, которое хорошо сработает

Большинство хозяек хорошо знают, как быстро загрязняется кухонная вытяжка. Плита используется каждый день и на фильтрах оседает немало жира, который нужно отмывать. Поэтому многие интересуются вопросом, чем почистить сетку вытяжки над плитой. Мы расскажем вам, как в несколько шагов отчистить фильтры вытяжки.
Автор YouTube-канала Советы для дома показала, как очистить сетки для вытяжки простым средством, приготовленным в домашних условиях.
Как очистить решетку кухонной вытяжки от жира
Аккуратно снимите фильтры
Для начала надо снять одну и вторую сетки вытяжки. Нужно нажать на кнопку слева и второй рукой аккуратно выдвинуть фильтр. Делать все лучше двумя руками, чтобы сетка не упала. Со вторым фильтром повторяем ту же процедуру.
Определитесь, в чем будете мыть сетку
Поскольку сетка длинная, непросто найти емкость, где ее мыть. Автор советует взять противень из духовки и положить его в раковину.
Сделайте раствор для мытья решетки
В чашку надо засыпать треть от 400 граммовой упаковки соды, добавить 1 столовую ложку средства для мытья посуды, налить туда крутого кипятка и все тщательно перемешать.
После этого раствор выливается в противень и заливается горячей водой из чайника. Если воды из чайника оказалось мало, можно долить ее из крана с горячей водой.
Погружаем сетку в раствор, ждем и чистим
Сетка должна постоять в растворе 5 минут или дольше. Скорее всего, в зависимости от того, насколько загрязненный фильтр. Как только жир размягчился, его нужно начать удалять зубной щеткой.
Фильтр погружается в раствор только наполовину, поэтому со второй половиной нужно проделать ту же процедуру. Если раствор остыл, его следует подогреть либо в противне, либо перелить в кастрюлю и разогреть средство в ней.
После проделанных процедур фильтры нужно полностью промыть проточной водой, и они должны стать полностью чистыми. Средство хорошо помогает удалить жир.
Советы для дома
Советы для дома – украинский YouTube-канал, тематика которого – показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить средства для уборки своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, указано в описании канала.
Смотрите видео, как отмыть решетку вытяжки на кухне от жировых отложений:
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