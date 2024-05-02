Как легко отмыть вытяжку от жира: что поможет справиться с популярной проблемой

"Как легко отмыть вытяжку от жира?" - этим вопросом наверняка задаются многие владельцы и арендаторы квартир. Главред отвечает на него.

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Как легко отмыть вытяжку от жира? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Как легко отмыть вытяжку от жира?

C экономией хозяйского времени при уборке справиться может только чистая вытяжка и чистый фильтр для жира, сообщает портал Cleanguard.

Подготовка:

Обесточьте вытяжку: Отключите питание на щитке или выньте вилку из розетки.

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Снимите фильтры: Обычно они легко отщелкиваются или откручиваются.

Защитите окружающее пространство: Накройте пол и мебель вокруг вытяжки газетами или полиэтиленовой пленкой.

Способы очистки:

1. Раствор соды:

Наполните раковину или ведро горячей водой.

Добавьте 1/4 стакана пищевой соды и несколько капель моющего средства для посуды.

Опустите фильтры в раствор на 10-30 минут.

Потрите жир щеткой, если необходимо.

Промойте фильтры чистой водой.

2. Хозяйственное мыло:

Натрите на терке половину бруска 72% хозяйственного мыла.

Растворите мыло в 2-2,5 л горячей воды.

Опустите фильтры в раствор на 10-15 минут.

Потрите жир щеткой, если необходимо.

Промойте фильтры чистой водой.

3. Уксус:

Смешайте равные части уксуса и воды.

Нагрейте раствор до тёплого состояния.

Замочите фильтры в растворе на 30-60 минут.

Потрите жир щеткой, если необходимо.

Промойте фильтры чистой водой.

4. Лимонная кислота:

Добавьте 3-4 пакетика лимонной кислоты на 2 л воды.

Замочите фильтры в растворе на ночь.

Утром промойте фильтры чистой водой.

5. Специальные средства:

В магазинах бытовой химии есть широкий выбор средств для очистки вытяжек от жира.

Внимательно следуйте инструкциям производителя.

Дополнительно:

Для труднодоступных мест можно использовать ватные палочки, смоченные в чистящем растворе.

После очистки протрите корпус вытяжки влажной тряпкой.

Регулярно чистите фильтры вытяжки, чтобы предотвратить скопление жира.

Советы:

Чем раньше вы очистите вытяжку, тем легче будет удалить жир.

Используйте перчатки, чтобы защитить руки от агрессивных чистящих средств.

Хорошо проветривайте кухню во время работы.

Как быстро почистить вытяжку над плитой?

Если у вас нет много времени, можно воспользоваться экспресс-методом:

Обесточьте вытяжку.

Снимите фильтры.

Нанесите на фильтры чистящее средство. Подойдет специальное средство для очистки вытяжек, раствор соды, уксуса или хозяйственного мыла (см. инструкции выше).

Оставьте фильтры на 10-15 минут.

Протрите фильтры щеткой.

Тщательно промойте фильтры чистой водой.

Протрите корпус вытяжки влажной тряпкой.

Включите вытяжку.

Советы:

Для усиления эффекта можно положить фильтры в пакет с чистящим средством и завязать его.

Если на вытяжке есть сильные загрязнения, можно использовать паровую чистку.

Не используйте абразивные чистящие средства, так как они могут повредить поверхность вытяжки.

Этот метод позволит вам быстро привести вытяжку в порядок, но для более тщательной очистки потребуется больше времени.

Что такое кухонная вытяжка? Кухонная вытяжка — устройство для очищения воздуха от дыма, продуктов сгорания, испарений, запахов и прочих нежелательных примесей, образующихся при тепловой обработке продуктов, которые накапливаются в объеме кухни, сообщает "Википедия".

Чем отмыть вытяжку на кухне

Существует множество способов отмыть вытяжку на кухне, как с помощью бытовых средств, так и специальных чистящих средств.

Выбор метода зависит от степени загрязнения вытяжки:

1. Легкое загрязнение:

Раствор соды: Добавьте 1/4 стакана пищевой соды и несколько капель моющего средства для посуды в раковину или ведро с горячей водой. Опустите фильтры в раствор на 10-30 минут, затем потрите щеткой и промойте чистой водой.

Хозяйственное мыло: Натрите на терке половину бруска 72% хозяйственного мыла и растворите его в 2-2,5 л горячей воды. Оставьте фильтры в растворе на 10-15 минут, затем потрите щеткой и промойте чистой водой.

2. Сильное загрязнение:

Уксус: Смешайте равные части уксуса и воды, нагрейте раствор до теплого состояния. Замочите фильтры в растворе на 30-60 минут, затем потрите щеткой и промойте чистой водой.

Лимонная кислота: Добавьте 3-4 пакетика лимонной кислоты на 2 л воды. Замочите фильтры в растворе на ночь, утром промойте чистой водой.

Специальные средства: В магазинах бытовой химии есть широкий выбор средств для очистки вытяжек от жира. Внимательно следуйте инструкциям производителя.

Для очистки корпуса вытяжки:

Протрите корпус влажной тряпкой.

Используйте обезжиривающее средство.

Не используйте абразивные чистящие средства.

Советы:

Регулярно чистите фильтры вытяжки, чтобы предотвратить скопление жира.

Чем раньше вы очистите вытяжку, тем легче будет удалить жир.

Используйте перчатки, чтобы защитить руки от агрессивных чистящих средств.

Хорошо проветривайте кухню во время работы.

Вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам отмыть вытяжку:

Используйте паровую чистку. Это эффективный способ удалить жир и грязь с труднодоступных мест.

Замочите фильтры в горячей воде с добавлением средства для мытья посуды. Это поможет размягчить жир перед чисткой щеткой.

Положите фильтры в пакет с чистящим средством и завяжите его. Это позволит чистящему средству воздействовать на жир более длительное время.

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