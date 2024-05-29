УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Как превратить пень в труху: очень простой, но рабочий способ

Андрей Ганчук
29 мая 2024, 15:01обновлено 29 мая, 15:36
77
Вы узнаете, можно ли самому удалить пень с дачного участка, когда попробуете применить на практике простой способ с дрелью и аммиачной селитрой
пенек
Как ускорить процесс гниения пня и полностью его удалить / Скриншот YouTube

Каждый дачник знает, что убрать пень со своего участка является крайне непростой задачей. Порой деревья приходится спиливать, но пенек остается, причем в самом приметном месте во дворе. Поэтому многие интересуются, как убрать пень в домашних условиях. Мы расскажем об одном из способов, который должен помочь.

Автор YouTube-канала Сад, огород своими руками показал способ избавление от пенька на участке и рассказал, когда пень можно будет легко убрать.

Как удалить пень от спиленного дерева

Подготовьте дрель и селитру

Чтобы подготовить пенек к удалению, нужно взять обычную дрель со сверлом большого размера, например, перьевым сверлом, и обычную селитру аммиачную. Лучше всего, чтобы селитра была именно аммиачная, поскольку она самая агрессивная.

Сверлим отверстия в пеньке и засыпаем туда селитру

Нужно просверлить несколько отверстий в пеньке. Чем больше, тем лучше. Желательно, чтобы глубина была не менее 10 сантиметров. Надеваем перчатки и засыпаем в отверстия селитру.

Пенек нужно засыпать комком земли, чтобы все хорошо впиталось.

Через 2-3 года ваш пенек на дачном участке должен превратиться в труху.

Как быстро убрать большой пень?

Чтобы быстро убрать пень, понадобится землеройная техника. Если вы хотите удалить пенек, заводите машину во двор еще до того, как совершена посадка растений, иначе можно повредить грунт.

Такой способ хорошо подойдет, если на участке большие пни, с которыми практически невозможно справиться другими способами, пишет Agromarket.

Смотрите видео, в котором блогер рассказал, как уничтожить пенек на даче:

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

интересные новости
Реклама

Главное за день

"Билет в один конец для россиян": в ВСУ ответили, кто контролирует Волчанск

"Билет в один конец для россиян": в ВСУ ответили, кто контролирует Волчанск

14:16 Украина
"Точка перелома в Украине": Байден может пересмотреть некоторые ограничения - WP

"Точка перелома в Украине": Байден может пересмотреть некоторые ограничения - WP

13:19 Украина
Украину накроют дожди с грозами: синоптик назвала даты опасной погоды

Украину накроют дожди с грозами: синоптик назвала даты опасной погоды

12:46 Синоптик
Все главные новости
Реклама

Популярное

В какой цвет лучше красить седые волосы: простые средства решат серебряную проблему 24179

В какой цвет лучше красить седые волосы: простые средства решат "серебряную" проблему

Будут ливни, грозы и сильные шквалы: Украину в ближайшее время накроет шторм 5156

Будут ливни, грозы и сильные шквалы: Украину в ближайшее время накроет шторм

Как Тринчер и Волошин: Маша Ефросинина с мужем объявят о разводе - СМИ 4143

Как Тринчер и Волошин: Маша Ефросинина с мужем объявят о разводе - СМИ

Путин раскудахтался: угрожает НАТО пойти дальше Харькова 3943

Путин раскудахтался: угрожает НАТО пойти дальше Харькова

Последние новости

15:49

Звездная ведущая шоу Танці з зірками родиа первенца и показала лицо младенца

15:14

Свято место пусто не бывает: 65-летняя Мадонна завела нового мальчика-игрушку

15:02

СМИ сообщили хорошие новости о здоровье Кейт Миддлтон

15:01

Как превратить пень в труху: очень простой, но рабочий способВидео

14:24

Гвоздева показала кружевное декольте от хирурга

Украине грозит заморозка войны, Путин торопится – СнегирёвУкраине грозит заморозка войны, Путин торопится – Снегирёв
14:22

Дальше не пройти: враг просчитался во время наступления на Харьков - Маломуж

14:16

"Билет в один конец для россиян": в ВСУ ответили, кто контролирует Волчанск

13:55

Что такое "бешкет": почему мы часто делаем ошибку в этом словеВидео

13:48

"Мило, до слез": Елена Кравец показала трогательные кадры с 85-летним отцом

Реклама
13:48

Больше 120 тысяч компенсации: суд восстановил Ирину Фарион на работе

13:19

"Точка перелома в Украине": Байден может пересмотреть некоторые ограничения - WP

13:18

Как навсегда избавиться от сорняков на огороде: 5 самых эффективных методов

12:55

Вилла в Крыму, 4-этажный особняк: что будут делить при разводе Алсу и Ян АбрамовВидео

12:49

Звезда "Все женщины - ведьмы" и оскароносная звезда будут помогать Украине в войне с РФ

12:46

Украину накроют дожди с грозами: синоптик назвала даты опасной погоды

12:20

Ночью сад будет сладко пахнуть медом: топ-6 ночных цветов с невероятным ароматомВидео

12:11

Кремль принял решение уничтожить "кадыровцев": эксперт назвал цели РФ на Сумщине

12:03

Чернигов и Киев в зоне риска: Гетьман предположил, где враг откроет новый фронт

12:00

Что меняется с 1 июня: перерасчет пенсий, тариф на свет, курс доллара, цены на топливо и еду

11:37

Уже в суде: предательницу Оксану Марченко накажут в Ивано-Франковске

Реклама
11:31

Как избавиться от пырея на огороде: 3 лучших метода без применения химииВидео

11:19

Зеленский поедет во Францию: названы сроки и цель визита

11:19

В Украине поменяют правила ухода на пенсию: кто не сможет получить

11:07

Опасность для всей Украины: Жданов сказал, какой может быть следующая атака РФ

11:06

Самолеты, танки и ракеты: Швеция объявила о самом большом пакете помощи для Украины

10:51

Оккупанты ударили ракетой по Сумщине: есть жертвы и пострадавшие

10:46

Удары по России польским оружием: в Варшаве сделали важное заявление

10:40

Аналитик назвал условие, при котором ВСУ удастся уничтожить Крымский мост

10:37

Китайский гороскоп на завтра 30 мая: Быкам - семейные проблемы, Змеям - проблемы с желудком

10:27

Всего 3 ингредиента: лучший вариант, чем подкормить клубнику во время цветенияВидео

10:08

Внук Аллы Пугачевой тайно приехал в Россию - что случилось

10:03

Удар ВСУ по аэродрому в Луганске: появились свежие снимки с последствиями атаки

09:56

"Лукашенко - не самоубийца": экс-глава Генштаба оценил риск наступления РФ из Беларуси

09:38

Кого в Украине принудительно не мобилизуют в ВСУ в июне: что случилось

09:18

Путинисты Иосиф Пригожин и певица Валерия покинули РФ - причина

09:13

Москва клянчит оружие у Судана: демилитаризация идет по планумнение

09:01

США будут участвовать в Саммите мира по Украине: в Белом доме раскрыли детали

08:47

Гороскоп на завтра 30 мая: Близнецам - неожиданное событие, Львы - балуйте себя

08:45

Наступление РФ на Сумы: эксперт оценил, достаточно ли у оккупантов сил для атаки

08:26

ВСУ перешли в контрнаступление на Харьковщине и отбили ряд позиций - ISW

Реклама
07:57

Как Тринчер и Волошин: Маша Ефросинина с мужем объявят о разводе - СМИ

07:35

Церковный праздник 30 мая: что запрещено делать на преподобного Исаакия

07:31

Трамп заявил, что в ответ на вторжение РФ в Украину он бы разбомбил Москву - WP

06:48

Оккупанты устроили четыре механизированные атаки в Донецкой области: в ISW назвали цель РФ

06:01

Важный пазл в общую систему нашей безопасностимнение

05:54

Когда лучше поливать рассаду, чтобы получить богатый урожай: утром или вечером

05:25

Украина имеет подходящее оружие: в США рассказали, как остановить российские КАБы

04:50

"Нелегитимность" Зеленского: политолог объяснил смысл "наезда" Путина

04:15

"Не хочу просто ждать": Селин Дион рассказала, как бореться с тяжелой болезнью

03:45

"Остановить это невозможно": полковник ВСУ сказал, какое решение Китая может навредить Украине

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Лайфхаки і хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять