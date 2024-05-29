Как превратить пень в труху: очень простой, но рабочий способ

Вы узнаете, можно ли самому удалить пень с дачного участка, когда попробуете применить на практике простой способ с дрелью и аммиачной селитрой

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Как ускорить процесс гниения пня и полностью его удалить / Скриншот YouTube

Каждый дачник знает, что убрать пень со своего участка является крайне непростой задачей. Порой деревья приходится спиливать, но пенек остается, причем в самом приметном месте во дворе. Поэтому многие интересуются, как убрать пень в домашних условиях. Мы расскажем об одном из способов, который должен помочь.

Автор YouTube-канала Сад, огород своими руками показал способ избавление от пенька на участке и рассказал, когда пень можно будет легко убрать.

Как удалить пень от спиленного дерева

Подготовьте дрель и селитру

Чтобы подготовить пенек к удалению, нужно взять обычную дрель со сверлом большого размера, например, перьевым сверлом, и обычную селитру аммиачную. Лучше всего, чтобы селитра была именно аммиачная, поскольку она самая агрессивная.

Сверлим отверстия в пеньке и засыпаем туда селитру

Нужно просверлить несколько отверстий в пеньке. Чем больше, тем лучше. Желательно, чтобы глубина была не менее 10 сантиметров. Надеваем перчатки и засыпаем в отверстия селитру.

Пенек нужно засыпать комком земли, чтобы все хорошо впиталось.

Через 2-3 года ваш пенек на дачном участке должен превратиться в труху.

Как быстро убрать большой пень? Чтобы быстро убрать пень, понадобится землеройная техника. Если вы хотите удалить пенек, заводите машину во двор еще до того, как совершена посадка растений, иначе можно повредить грунт. Такой способ хорошо подойдет, если на участке большие пни, с которыми практически невозможно справиться другими способами, пишет Agromarket.

Смотрите видео, в котором блогер рассказал, как уничтожить пенек на даче:

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