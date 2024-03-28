Как увеличить урожай чеснока: простое, но очень хорошее удобрение

Вы узнаете, чем подкормить чеснок, чтобы головки были большими, когда попробуете применить удобрение с железным купоросом и сульфатом магния.

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Чем лучше подкормить чеснок весной для богатого урожая / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Чтобы чеснок вырос здоровым и крупным, его нужно правильно подкармливать. Весной дачники ищут способы, чем подкормить чеснок народными средствами, чтобы получить хороший урожай. Существует множества способов, эффективность которых прпроверяется на практике. Мы расскажем об одном из них.

На YouTube-канале Иванова наука блогер рассказал, как подкормить чеснок весной, чтобы получился хороший и здоровый урожай.

Как получить крупную головку чеснока

Приготовьте раствор для удобрения чеснока

Если вы не собираетесь вносить пентасульфатную подкормку весной, то нужно сделать раствор по следующему рецепту. На ведро воды добавля тся 1 чайная ложка железного купороса и 1 столовая ложка сульфата магния.

Лимонная кислота в раствор для богатого урожая чеснока

На более щелочных почвах, а также если ранее проводилось известкование, удобрение золой и зольными растворами, вносилась известь и другие известковые материалы, то к такому раствору нужно добавить еще 1 чайную ложку лимонной кислоты.

Как применять раствор для удобрения чеснока

Нужно пройтись с лейкой по рядкам чеснока. Раствора много выливать не надо – где-то 5 литров на один квадратный метр, не больше.

Такая подкормка позволит вам получить замечательный урожай.

Смотрите видео, как получить большой урожай чеснока:

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