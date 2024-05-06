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Как отбелить грязные швы между плиткой за 5 минут: нужны лишь два копеечных средства

Руслана Заклинская
6 мая 2024, 12:32
171
Без регулярной чистки и ухода швы между плиткой в ванной теряют свой эстетический вид. К счастью, очистить загрязненные швы не так сложно, как кажется.
Как отбелить грязные швы между плиткой за 5 минут: нужны лишь два копеечных средства
Как очистить швы между плиткой / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Без регулярной чистки и ухода швы между плиткой в ванной могут сильно загрязниться, почернеть от плесени или покрыться известковым налетом. Остатки от средств для душа, таких как шампунь, кондиционер или гель для душа, также может изменить цвет швов.

Если вас интересуют советы по очистке плитки, прочитайте материал: Как очистить швы между плиткой на полу: хозяйки назвали лучший способ.

К счастью, по словам эксперта по уборке Керри Хейла из Mira Showers, чистить заплесневелые или черные швы проще, чем кажется. Для очистки Хейла рекомендует использовать пищевую соду и перекись водорода, пишет Ехргеѕѕ.co.uk.

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Пищевая сода является природным абразивом, то есть она может справляться со стойкими пятнами без повреждений, отбеливая затирку в процессе. Отбеливающими свойствами обладает также перекись водорода, которую можно смешивать с пищевой содой. Она может эффективно убить плесень, как и отбеливатель, но его гораздо безопаснее использовать дома.

Чтобы сделать смесь, смешайте соду и перекись водорода в миске до образования густой пасты. Нанесите эту пасту на швы между плиткой с помощью старой зубной щетки. Важно густо покрыть пастой грязные участки.

Оставьте пасту на пять минут, а затем почистите швы щеткой с жесткой щетиной. Если нужно, нанесите смесь повторно и оставьте еще на пять минут. Затем воспользуйтесь тряпкой, чтобы вытереть пасту, и пройдитесь по швам дезинфицирующим средством.

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