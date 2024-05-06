Как отбелить грязные швы между плиткой за 5 минут: нужны лишь два копеечных средства

Без регулярной чистки и ухода швы между плиткой в ванной теряют свой эстетический вид. К счастью, очистить загрязненные швы не так сложно, как кажется.

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Как очистить швы между плиткой / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Без регулярной чистки и ухода швы между плиткой в ванной могут сильно загрязниться, почернеть от плесени или покрыться известковым налетом. Остатки от средств для душа, таких как шампунь, кондиционер или гель для душа, также может изменить цвет швов.

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К счастью, по словам эксперта по уборке Керри Хейла из Mira Showers, чистить заплесневелые или черные швы проще, чем кажется. Для очистки Хейла рекомендует использовать пищевую соду и перекись водорода, пишет Ехргеѕѕ.co.uk.

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Пищевая сода является природным абразивом, то есть она может справляться со стойкими пятнами без повреждений, отбеливая затирку в процессе. Отбеливающими свойствами обладает также перекись водорода, которую можно смешивать с пищевой содой. Она может эффективно убить плесень, как и отбеливатель, но его гораздо безопаснее использовать дома.

Чтобы сделать смесь, смешайте соду и перекись водорода в миске до образования густой пасты. Нанесите эту пасту на швы между плиткой с помощью старой зубной щетки. Важно густо покрыть пастой грязные участки.

Оставьте пасту на пять минут, а затем почистите швы щеткой с жесткой щетиной. Если нужно, нанесите смесь повторно и оставьте еще на пять минут. Затем воспользуйтесь тряпкой, чтобы вытереть пасту, и пройдитесь по швам дезинфицирующим средством.

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