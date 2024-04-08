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Как убрать грибок на швах в ванной: народные средства, которые работают лучше магазинных

Сергей Кущ
8 апреля 2024, 14:39
Черная плесень в ванной комнате не только портит внешний вид, но и представляет опасность для здоровья.
Народные средства от плесени и грибка
Народные средства от плесени и грибка / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Грибок и плесень в ванной комнате могут стать настоящей проблемой, испортив вид и создав неприятный запах. Особенно часто они образуются на швах, герметике и потолке.

Но существует несколько простых и эффективных способов, чтобы избавиться от них.

Чем убрать плесень в ванной на потолке?

Для удаления плесени на потолке в ванной можно воспользоваться следующими методами, говорят сантехники.

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  • Смешайте в равных пропорциях воду и белый уксус, затем нанесите на пятно плесени и вытерите его с помощью губки или тряпки. Уксус эффективно убивает грибок и предотвращает его появление.
  • Другой вариант - использовать готовые антигрибковые средства из магазина. Нанесите их на пятно в соответствии с инструкцией и вытерите место чистой тряпкой.

Если плесень на потолке слишком стойкая, то можно воспользоваться отбеливателем. Разведите его водой и аккуратно нанесите на пятно. После этого тщательно промойте поверхность водой.

Что такое плесень?

Плесень (плесень, плесень, плесневые грибы) - разнообразные грибы-микромицеты. Развитие плесневых грибов на поверхности древесины, других материалов приводит к их физическому разрушению. Особенно вредна плесень для деревянных конструкций, пишет Википедия.

Как убрать плесень в ванной на герметике?

Чтобы очистить плесень на герметике в ванной, можно применить следующие методы:

  • Смешайте соду и воду до получения пасты, затем нанесите ее на пятно плесени и вытерите с помощью щетки или губки. Сода эффективно убивает грибок и удаляет его следы.
  • Примените специальный антигрибковый спрей или жидкость для удаления плесени с герметика. Нанесите его на засечки и дайте ему впитаться, а затем вытерите сухой тряпкой.
  • Используйте отбеливатель, разбавленный водой. Нанесите его на герметик и оставьте на несколько минут, затем тщательно промойте поверхность водой.

Черная плесень в ванной: чем опасна?

Черная плесень в ванной комнате не только портит внешний вид, но и представляет опасность для здоровья. Она может вызвать аллергические реакции, раздражение слизистых оболочек и проблемы с дыханием. Поэтому важно удалить ее как можно скорее, используя вышеуказанные методы.

Как убрать плесень в ванной домашними средствами?

Помимо уксуса, соды и отбеливателя, для борьбы с плесенью в ванной можно использовать такие домашние средства, как перекись водорода, нашатырный спирт, лимонный сок или даже простую мыльную воду. Нанесите выбранное средство на пятно плесени, дайте ему впитаться. Далее нужно тщательно вытереть средство с поверхности.

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