Ванна будет блестеть без усилий: 2 экономных средства, которые уничтожат желтый налет

Ничто не сравнится с горячей ванной в конце рабочего дня. Но что делать, когда ваш оазис спокойствия станет источником стресса из-за накопившейся грязи? К счастью, существуют эффективные домашние средства, которые сделают вашу ванну такой же чистой и сияющей, как из магазина.
Пищевая сода и уксус: мощное сочетание
Пищевая сода является естественным обезжиривателем и отбеливателем, а уксус действует как отличное средство для удаления налета.
- Прежде чем начать, убедитесь, что ванна влажная. Для этого ее можно сполоснуть водой.
- Щедро посыпьте пищевой содой поверхность ванны, уделяя особое внимание участкам с более стойкими пятнами или налетом.
- Затем распылите уксус на пищевую соду. Вы увидите шипучую реакцию, когда уксус начнет реагировать с пищевой содой. Эта реакция помогает расщепить грязь и накопления.
- Дайте смеси постоять примерно 30 минут. В течение этого времени смесь будет работать, удаляя пятна и грязь.
- Затем воспользуйтесь губкой или щеткой, чтобы почистить ванну, сосредотачиваясь на участках, куда вы нанесли смесь. Пищевая сода действует как нежный абразив, помогая удалить грязь, не повреждая поверхности.
- В конце хорошо промойте ванну водой, чтобы удалить все следы моющего раствора.
Хотя пищевая сода и уксус безопасные вещества, стоит проветрить помещение, чтобы избежать вдыхания испарений.
Следует также помнить, что смесь пищевой соды и уксуса хранить не желательно, поскольку со временем она теряет свою эффективность. Лучше всего готовить ее непосредственно перед использованием.
Метод очистки пищевой содой и уксусом является не только эффективным, но и экологичным и экономичным, что делает его отличной альтернативой коммерческим химическим очистителям.
Coca-Cola для удаления стойких пятен в ванной
Кока-Кола может быть эффективным средством для борьбы со сложными пятнами в ванной.
Откройте бутылку или банку Кока-Колы. Налейте напиток непосредственно на пятна и участки, где есть самые стойкие пятна. Не стоит использовать большое количество напитка, просто убедитесь, что вы покрыли участки, которые нуждаются в очистке.
Дайте Кока-Коле постоять на пятнах определенное время, в идеале от 30 минут до часа. В течение этого времени кислоты в напитке, такие как фосфорная кислота, будут работать, чтобы расщепить грязь и пятна.
По истечении времени с помощью губки или щетки осторожно протрите места, на которые вы нанесли Кока-Колу. На местах со стойкими пятнами втирайте ее круговыми движениями для наилучшей эффективности.
Очистка ванны не должна быть сложной задачей. Благодаря этим домашним хитростям вы не только научитесь быстро чистить ванну, но и сможете наслаждаться процессом без усилий.
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