Ванна будет блестеть без усилий: 2 экономных средства, которые уничтожат желтый налет

Узнайте, как очистить ванну, соединив два простых продукта, которые удалят самые сложные пятна и восстановят блестящую белизну вашей ванны.

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Как отмыть ванну с помощью пищевой соды и Кока-Колы / Колаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay.com

Ничто не сравнится с горячей ванной в конце рабочего дня. Но что делать, когда ваш оазис спокойствия станет источником стресса из-за накопившейся грязи? К счастью, существуют эффективные домашние средства, которые сделают вашу ванну такой же чистой и сияющей, как из магазина.

Пищевая сода и уксус: мощное сочетание

Пищевая сода является естественным обезжиривателем и отбеливателем, а уксус действует как отличное средство для удаления налета.

Прежде чем начать, убедитесь, что ванна влажная. Для этого ее можно сполоснуть водой. Щедро посыпьте пищевой содой поверхность ванны, уделяя особое внимание участкам с более стойкими пятнами или налетом. Затем распылите уксус на пищевую соду. Вы увидите шипучую реакцию, когда уксус начнет реагировать с пищевой содой. Эта реакция помогает расщепить грязь и накопления. Дайте смеси постоять примерно 30 минут. В течение этого времени смесь будет работать, удаляя пятна и грязь. Затем воспользуйтесь губкой или щеткой, чтобы почистить ванну, сосредотачиваясь на участках, куда вы нанесли смесь. Пищевая сода действует как нежный абразив, помогая удалить грязь, не повреждая поверхности. В конце хорошо промойте ванну водой, чтобы удалить все следы моющего раствора.

Хотя пищевая сода и уксус безопасные вещества, стоит проветрить помещение, чтобы избежать вдыхания испарений.

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Следует также помнить, что смесь пищевой соды и уксуса хранить не желательно, поскольку со временем она теряет свою эффективность. Лучше всего готовить ее непосредственно перед использованием.

Метод очистки пищевой содой и уксусом является не только эффективным, но и экологичным и экономичным, что делает его отличной альтернативой коммерческим химическим очистителям.

Coca-Cola для удаления стойких пятен в ванной

Кока-Кола может быть эффективным средством для борьбы со сложными пятнами в ванной.

Откройте бутылку или банку Кока-Колы. Налейте напиток непосредственно на пятна и участки, где есть самые стойкие пятна. Не стоит использовать большое количество напитка, просто убедитесь, что вы покрыли участки, которые нуждаются в очистке.

Дайте Кока-Коле постоять на пятнах определенное время, в идеале от 30 минут до часа. В течение этого времени кислоты в напитке, такие как фосфорная кислота, будут работать, чтобы расщепить грязь и пятна.

По истечении времени с помощью губки или щетки осторожно протрите места, на которые вы нанесли Кока-Колу. На местах со стойкими пятнами втирайте ее круговыми движениями для наилучшей эффективности.

Очистка ванны не должна быть сложной задачей. Благодаря этим домашним хитростям вы не только научитесь быстро чистить ванну, но и сможете наслаждаться процессом без усилий.

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