Даже тереть не нужно: как осветлить швы на плитке в ванной за 5 минут

Красивая плитка в ванной комнате может быть испорчена грязными швами, которые может показаться невозможно очистить, но есть один лайфхак, чтобы она выглядела совершенно новой.
Обычный 9% уксус считается "чудодейственным ингредиентом", который может подействовать всего за пять минут, пишет Express.
Все, что вам нужно сделать, это наполнить пульверизатор равными частями дистиллированного белого уксуса и теплой воды.
Следующий шаг - использовать влажную ткань, чтобы вытереть всю влагу, тогда перед вами должна получиться прекрасная чистая затирка.
Хорошенько встряхните смесь, затем сбрызните пораженную затирку и оставьте в покое на пять минут, чтобы уксус сотворил свое волшебство. Как только уксус впитается, потрите затирку щеткой из жесткой щетины и нейлона.
Есть и другие работы по уборке ванной комнаты, за которыми нужно время от времени ухаживать - волосы имеют тенденцию забивать слив душа, поэтому для растворения грубых комков волос можно использовать очиститель канализации.
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