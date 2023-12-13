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Даже тереть не нужно: как осветлить швы на плитке в ванной за 5 минут

Сергей Кущ
13 декабря 2023, 09:42
"Чудодейственный ингредиент" может подействовать всего за пять минут.
Как осветлить швы на плитке в ванной за 5 минут
Как осветлить швы на плитке в ванной за 5 минут / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Красивая плитка в ванной комнате может быть испорчена грязными швами, которые может показаться невозможно очистить, но есть один лайфхак, чтобы она выглядела совершенно новой.

Обычный 9% уксус считается "чудодейственным ингредиентом", который может подействовать всего за пять минут, пишет Express.

Все, что вам нужно сделать, это наполнить пульверизатор равными частями дистиллированного белого уксуса и теплой воды.

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Следующий шаг - использовать влажную ткань, чтобы вытереть всю влагу, тогда перед вами должна получиться прекрасная чистая затирка.

Хорошенько встряхните смесь, затем сбрызните пораженную затирку и оставьте в покое на пять минут, чтобы уксус сотворил свое волшебство. Как только уксус впитается, потрите затирку щеткой из жесткой щетины и нейлона.

Есть и другие работы по уборке ванной комнаты, за которыми нужно время от времени ухаживать - волосы имеют тенденцию забивать слив душа, поэтому для растворения грубых комков волос можно использовать очиститель канализации.

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