Как очистить швы между плиткой на полу: хозяйки назвали наилучший способ

Оказывается, отмыть швы между плиткой проще, чем мы думали.

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Как очистить швы между плиткой на полу / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Швы на плитке впитывают влагу, что делает их уязвимыми для образования плесени. Чтобы предотвратить появление плесени, необходимо регулярно очищать затирку.

Для тех, у кого уже есть плесень на затирке, поклонники миссис Хинч поделились своим простым решением, как избавиться от неприятных пятен, пишет Express.

Кто такая Миссис Хинч? Миссис Хинч (она же Софи Хинчклифф) - гуру уборки, которая всегда придумывает новые способы для организации и хранения вещей. Также на своих страничках в Соцсетях она регулярно делится лайфхаками со своими подписчиками. видео дня

В последние годы ее поклонники выходят в социальные сети, чтобы поделиться своими собственными хитростями для решения распространенных бытовых проблем.

"Плесень в затирке, как избавиться от нее в ванной?", - поинтересовалась одна женщина.

На этот пост посыпались ответы, но самым популярным решением оказалось использование отбеливателя с кухонным полотенцем.

"Никогда не пробовала, но мне сказали, что это работает. Смочите туалетную бумагу или салфетку в отбеливателе, приложите к затирке и оставьте на ночь, затем снимите и прополощите", - посоветовала одна женщина.

"Намочите отбеливатель на ночь, приложите кухонный валик, чтобы он держался, а на следующее утро смойте его", - заявила еще одна.

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