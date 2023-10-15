Как очистить швы между плиткой на полу: хозяйки назвали наилучший способ

Швы на плитке впитывают влагу, что делает их уязвимыми для образования плесени. Чтобы предотвратить появление плесени, необходимо регулярно очищать затирку.
Для тех, у кого уже есть плесень на затирке, поклонники миссис Хинч поделились своим простым решением, как избавиться от неприятных пятен, пишет Express.
Кто такая Миссис Хинч?
Миссис Хинч (она же Софи Хинчклифф) - гуру уборки, которая всегда придумывает новые способы для организации и хранения вещей. Также на своих страничках в Соцсетях она регулярно делится лайфхаками со своими подписчиками.
В последние годы ее поклонники выходят в социальные сети, чтобы поделиться своими собственными хитростями для решения распространенных бытовых проблем.
"Плесень в затирке, как избавиться от нее в ванной?", - поинтересовалась одна женщина.
На этот пост посыпались ответы, но самым популярным решением оказалось использование отбеливателя с кухонным полотенцем.
"Никогда не пробовала, но мне сказали, что это работает. Смочите туалетную бумагу или салфетку в отбеливателе, приложите к затирке и оставьте на ночь, затем снимите и прополощите", - посоветовала одна женщина.
"Намочите отбеливатель на ночь, приложите кухонный валик, чтобы он держался, а на следующее утро смойте его", - заявила еще одна.
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