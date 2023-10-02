Лучшее домашнее средство от жира: чем отмыть плитку на кухне

Важно регулярно ухаживать за плиткой на кухне, чтобы избежать накопления жира и грязи.

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Чем отмыть плитку на кухне / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Плитка на кухне часто подвергается воздействию жира и пятен, что может вызвать неприятные ощущения. Но не переживайте, существует несколько эффективных способов, которые помогут вам избавиться от этой проблемы и вернуть блеск вашей кухонной плитке.

Что хорошо растворяет жир?

Одним из самых эффективных средств для отмывания плитки от жира является горячая вода с добавлением моющего средства, содержащего щелочь. Щелочные моющие средства отлично растворяют жир и помогают удалять его с поверхности плитки. Также хорошо справляются с этой задачей уксус и сода.

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Если жир на плитке уже въелся и стал трудноудаляемым, попробуйте следующий метод:

Смешайте соду с небольшим количеством воды до образования пасты. Нанесите эту пасту на грязные участки плитки и оставьте на несколько минут. Затем аккуратно начните тряпкой или губкой тереть загрязненные участки. Сода поможет размягчить жир и сделать его удаление более легким.

Не забывайте о том, что важно регулярно ухаживать за плиткой на кухне, чтобы избежать накопления жира и грязи. Регулярная уборка и применение вышеуказанных средств помогут вам поддерживать чистоту и блеск вашей кухонной плитки на высшем уровне.

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