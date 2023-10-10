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Даже после маслят: как легко отмыть руки от грибов

Сергей Кущ
10 октября 2023, 12:58 обновлено 10 октября, 12:58
Чистота рук после сбора грибов важна не только для сохранения внешней привлекательности, но и для вашего здоровья
Как отмыть руки от грибов
Как отмыть руки от грибов / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Опытные грибники знают, насколько важно не только найти грибы, но и правильно ухаживать за своими руками после их сбора. Ведь многие виды грибов содержат пигменты, которые могут оставить неприятные пятна и даже вызвать аллергические реакции. Мы расскажем вам, как отмыть руки от грибов, чтобы сохранить чистоту и безопасность.

Чем можно отмыть руки после чистки грибов?

После того как вы закончили чистить грибы, первым шагом должно быть удаление видимых остатков грязи и грибных спор. Для этого идеально подходит теплая вода и мыло. Промывайте руки тщательно, не забывая про пальцы и ногти. Если грязь сильно прилипла, можно использовать мягкую щетку.

Как отмыть руки после сбора грибов маслят?

Грибы маслята известны своими насыщенными цветами и соком, который может оставить пятна на коже. Если вы собирали маслята, рекомендуется добавить к обычному мылу немного соды. Сода поможет эффективно снять пигментные пятна и запах грибов с рук.

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Также можно использовать обычный песок, который в связке с моющим средством обладает отличными абразивными свойствами.

Как отбелить руки после грибов?

Иногда даже после тщательной мойки остаются небольшие пятна на руках. Для их удаления можно использовать лимонный сок или перекись водорода. Нанесите немного сока на пятна и оставьте на несколько минут, затем тщательно смойте. Перекись водорода также хорошо отбеливает кожу - нанесите небольшое количество на влажные руки и втирайте мягкими круговыми движениями.

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