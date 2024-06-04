Даже руки марать не придется: как отмыть дно унитаза

Не удивительно, что в процессе эксплуатации на унитазах образуется накипь. Его дно покрывается неприглядными желтыми или коричневыми пятнами, которые также могут способствовать появлению неприятного запаха.
Однако существуют простые и эффективные советы по очистке унитазов и поддержанию чистоты и белизны чаши в любое время, пишет французский портал Sante+.
Почему желтеет дно унитаза?
Туалетная вода - это жесткая вода, также известная как кальциевая. Это связано с тем, что она богата минералами, такими как кальций и магний, которые отвечают за образование накипи. Когда вода застаивается в чаше, это способствует образованию накипи. Эти неприглядные желтые или коричневые пятна и есть известковый налет.
Как очистить дно унитаза?
Чтобы избавиться от желтых пятен, покрывающих бока унитаза, вам понадобятся 3 ингредиента: двууглекислая сода, белый уксус и соль.
Santé+ Magazine
Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.
Вам понадобится:
- 4 столовые ложки пищевой соды
- 3 столовые ложки соли
- 1 стакан белого уксуса
Это средство стоит копейки и может использоваться в течение месяца.
- Щедро посыпьте пищевой содой бока и дно унитаза.
- посыпьте соль на те же поверхности, которые были покрыты пищевой содой.
- Оставьте на несколько минут, затем полейте испачканные места белым уксусом.
- Оставьте на час, чтобы смесь лучше воздействовала на известковый налет.
- Затем почистите желтые пятна щеткой для унитаза и смойте воду.
Вам может быть интересно:
- Как отпугнуть птиц от черешни: что сделать, чтобы сберечь сладкий урожай
- Как сделать так, чтобы в машине не было жарко: водители впечатлены лайфхаком
- Для чего люди кладут шарики из фольги в стиральную машину
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред