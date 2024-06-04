Даже руки марать не придется: как отмыть дно унитаза

Существуют простые и эффективные советы по очистке унитазов.

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Как отмыть дно унитаза / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Не удивительно, что в процессе эксплуатации на унитазах образуется накипь. Его дно покрывается неприглядными желтыми или коричневыми пятнами, которые также могут способствовать появлению неприятного запаха.

Однако существуют простые и эффективные советы по очистке унитазов и поддержанию чистоты и белизны чаши в любое время, пишет французский портал Sante+.

Почему желтеет дно унитаза?

Туалетная вода - это жесткая вода, также известная как кальциевая. Это связано с тем, что она богата минералами, такими как кальций и магний, которые отвечают за образование накипи. Когда вода застаивается в чаше, это способствует образованию накипи. Эти неприглядные желтые или коричневые пятна и есть известковый налет.

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Как очистить дно унитаза?

Чтобы избавиться от желтых пятен, покрывающих бока унитаза, вам понадобятся 3 ингредиента: двууглекислая сода, белый уксус и соль.

Santé+ Magazine Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.

Вам понадобится:

4 столовые ложки пищевой соды

3 столовые ложки соли

1 стакан белого уксуса

Как очистить чайник от накипи лимонной кислотой / Инфографика Главред

Это средство стоит копейки и может использоваться в течение месяца.

Щедро посыпьте пищевой содой бока и дно унитаза. посыпьте соль на те же поверхности, которые были покрыты пищевой содой. Оставьте на несколько минут, затем полейте испачканные места белым уксусом. Оставьте на час, чтобы смесь лучше воздействовала на известковый налет. Затем почистите желтые пятна щеткой для унитаза и смойте воду.

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