Почему в унитазе постоянно течет вода: простые и дешевые способы исправить проблему

"Почему в унитазе постоянно течет вода?" - таким вопросом, к сожалению, рано или поздно приходится задавать почти каждому. Главред отвечает на него.

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Унитаз, потек / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Почему течет унитаз после смыва?

Ничего вечного не существует, к сожалению в реальном мире. Вот и унитаз ‒ вещь, безусловно в быте необходимая, порой начинает работать плохо и после нажатия кнопки смыва в нем начинает течь в канализационную даль вода без перерыва. Есть как минимум 3 причины, из-за которых такая неприятность может случиться, сообщает портал Home Depot.

Что-то случилось с запорной арматурой.Во-первых, может износиться прижимная манжета сливного клапана. Во время постоянного использования унитаза эта деталь теряет эластичность и перестает должным образом (то есть плотно) перекрывать отверстие сливного клапана. И вода беспроблемно начинает течь вниз. Во-вторых, может сломаться запорный клапан ‒ и, естественно, толку от него будет мало ‒ даже если поплавок при этом радостно бултыхается сверху, а не уходит на дно. В-третьих, неправильно отрегулирован тот самый поплавок. Если эту деталь поставить слишком высоко, то вода будет продолжать течь в бачок ‒ даже после закрытия клапана. Вся ситуация просто приведет к переливу и новой течи в унитаз.

Появились засоры:

В сливном отверстии унитаза ‒ будут проблемы к полному сливу воды (и это приводит к тому, что она спокойное себе течет в чашу после того, как нажать кнопку смыва).

В канализационной трубе ‒ в забитой трубе вода из бачка тоже не может полностью стечь (и тоже, соответственно, будет течь в унитазе.

Трещины или сколы ‒ если унитаз немного треснул или есть микроскопические сколы, то вода может просачиваться через них (даже при закрытии клапана).

Проблемы в соединении между бачком и унитазом ‒ тут тоже все просто и логично. Если что-то треснуло там, то вода по-любому будет протекать.

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Как починить унитаз, если он течет?

Сперва точно нужно остановить, где именно унитаз "дал трещину" ‒ в самом бачке, в самом унитазе, либо же откуда-то из-под них.

Если течет из бачка, то нужно:

Проверьте запорный клапан. Убедитесь, что он плотно закрывается и не пропускает воду. Если это не так, то срочно нужно покупать новый и менять старый.

Проверьте поплавок ‒ как следует подергайте его (для того, чтобы он качественно перекрывал воду) и убедитесь, что он и не тонет, и не торчит сверху бачка.

Проверьте манжету сливного клапана ‒ если она старая или сломанная, то ее нужно срочно менять.

Прочистите слив от засоров (предварительно вооружившись резиновыми перчатками) ‒ с вантузом или сантехническим змеем.

Если течет из чаши унитаза:

Проверьте соединение между бачком и унитазом и убедитесь, что оно герметично и не пропускает воду. Потом осмотрите чашу унитаза на наличие трещин или сколов. Если их будет много, то задешево отделаться не получится ‒ унитаз придется купить новый и платить сантехнику за переустановку.

Проверьте, нет ли засора в канализационной трубе. Если есть, то крутите сантехнического змея, а лучше ‒ вызовите опытного сантехника.

Если течет из-под унитаза:

Сперва проверьте герметичность основания унитаза. Если там сифонит воздух, то устраните зазоры с помощью клея-герметика.

Если нужно, то перезатяните крепления унитаза ‒ возможно, они расшатались за годы испльзования.

Проверьте сливной шланг и убедитесь, что в нет дырок и утечек.

Все вышеуказанное у вас не выйдет сделать без таких вот инструментов и расходников:

Набор гаечных ключей

Отвертка

Плоскогубцы

Герметик для сантехники

Вантуз

Сантехнический змей

Запасные части (при необходимости):

Запорный клапан

Манжета сливного клапана

Поплавок

Сливной шланг.

Почему течет вода в унитазе? Чаще всего вода в унитазе течет из-за проблем внутри бачка - с прокладкой под арматурой или клапаном набора воды, который не держит ее уровень. Проблема решается заменой прокладки, арматуры или клапана.

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