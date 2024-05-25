Почему в унитазе постоянно течет вода: простые и дешевые способы исправить проблему

Почему течет унитаз после смыва?
Ничего вечного не существует, к сожалению в реальном мире. Вот и унитаз ‒ вещь, безусловно в быте необходимая, порой начинает работать плохо и после нажатия кнопки смыва в нем начинает течь в канализационную даль вода без перерыва. Есть как минимум 3 причины, из-за которых такая неприятность может случиться, сообщает портал Home Depot.
Что-то случилось с запорной арматурой.Во-первых, может износиться прижимная манжета сливного клапана. Во время постоянного использования унитаза эта деталь теряет эластичность и перестает должным образом (то есть плотно) перекрывать отверстие сливного клапана. И вода беспроблемно начинает течь вниз. Во-вторых, может сломаться запорный клапан ‒ и, естественно, толку от него будет мало ‒ даже если поплавок при этом радостно бултыхается сверху, а не уходит на дно. В-третьих, неправильно отрегулирован тот самый поплавок. Если эту деталь поставить слишком высоко, то вода будет продолжать течь в бачок ‒ даже после закрытия клапана. Вся ситуация просто приведет к переливу и новой течи в унитаз.
Появились засоры:
- В сливном отверстии унитаза ‒ будут проблемы к полному сливу воды (и это приводит к тому, что она спокойное себе течет в чашу после того, как нажать кнопку смыва).
- В канализационной трубе ‒ в забитой трубе вода из бачка тоже не может полностью стечь (и тоже, соответственно, будет течь в унитазе.
- Трещины или сколы ‒ если унитаз немного треснул или есть микроскопические сколы, то вода может просачиваться через них (даже при закрытии клапана).
- Проблемы в соединении между бачком и унитазом ‒ тут тоже все просто и логично. Если что-то треснуло там, то вода по-любому будет протекать.
Что за проект Home Depot?
Home Depot - проект, который специализируется на бытовых пошаговых обучающих видеороликах "Сделай сам" и советах экспертов. По состоянию на май 2024 года на YouTube-канал проекта подписано 577 тысяч человек.
Как починить унитаз, если он течет?
Сперва точно нужно остановить, где именно унитаз "дал трещину" ‒ в самом бачке, в самом унитазе, либо же откуда-то из-под них.
Если течет из бачка, то нужно:
- Проверьте запорный клапан. Убедитесь, что он плотно закрывается и не пропускает воду. Если это не так, то срочно нужно покупать новый и менять старый.
- Проверьте поплавок ‒ как следует подергайте его (для того, чтобы он качественно перекрывал воду) и убедитесь, что он и не тонет, и не торчит сверху бачка.
- Проверьте манжету сливного клапана ‒ если она старая или сломанная, то ее нужно срочно менять.
- Прочистите слив от засоров (предварительно вооружившись резиновыми перчатками) ‒ с вантузом или сантехническим змеем.
Если течет из чаши унитаза:
- Проверьте соединение между бачком и унитазом и убедитесь, что оно герметично и не пропускает воду. Потом осмотрите чашу унитаза на наличие трещин или сколов. Если их будет много, то задешево отделаться не получится ‒ унитаз придется купить новый и платить сантехнику за переустановку.
- Проверьте, нет ли засора в канализационной трубе. Если есть, то крутите сантехнического змея, а лучше ‒ вызовите опытного сантехника.
- Если течет из-под унитаза:
- Сперва проверьте герметичность основания унитаза. Если там сифонит воздух, то устраните зазоры с помощью клея-герметика.
- Если нужно, то перезатяните крепления унитаза ‒ возможно, они расшатались за годы испльзования.
- Проверьте сливной шланг и убедитесь, что в нет дырок и утечек.
Все вышеуказанное у вас не выйдет сделать без таких вот инструментов и расходников:
- Набор гаечных ключей
- Отвертка
- Плоскогубцы
- Герметик для сантехники
- Вантуз
- Сантехнический змей
- Запасные части (при необходимости):
- Запорный клапан
- Манжета сливного клапана
- Поплавок
- Сливной шланг.
Почему течет вода в унитазе?
Чаще всего вода в унитазе течет из-за проблем внутри бачка - с прокладкой под арматурой или клапаном набора воды, который не держит ее уровень. Проблема решается заменой прокладки, арматуры или клапана.
Вас может заинтересовать такое:
- Черепа и золотые унитазы: в сеть попали фото ремонта Киркорова за 2 млн евро
- Чем лучше всего отмыть унитаз: очень простой, но эффективный способ
- Как избавиться от ржавых подтеков в унитазе: простой и рабочий способ
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред