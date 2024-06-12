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Чем лучше всего отмыть душевую кабину: очень легкий и простой способ

Андрей Ганчук
12 июня 2024, 17:49
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Если вы не знаете, чем отмыть налет на дверцах душевой кабины, попробуйте приготовить дома раствор из фейри и лимонной кислоты для очищения стекла и зеркал.
зеркало
Чем лучше мыть стекла в душевой кабине, чтобы избавиться от налета и разводов / Скриншот YouTube

Каждый владелец душевой кабины знает, как быстро она загрязняется. Мыльные разводы остаются на стекле, и со временем их становится тяжело отмыть. Популярные средства не всегда помогают, и поэтому возникает вопрос, как убрать налет в душевой кабине в домашних условиях. Мы расскажем об одном из способов, который нашли на просторах Интернета.

Автор YouTube-канала AAlesya показала, как быстро отмыть душевую кабину от различных пятен, и рассказала о средстве, которое можно сделать дома своими руками.

Чем отмыть стеклянные двери в душевой кабине

Приготовьте раствор для мытья душевой кабины

Понадобится 300 миллилитров горячей воды, 3 чайные ложки фейри и 3 чайные ложки лимонной кислоты. Все нужно залить в бутылочку, закрутить и тщательно взболтать.

Нанесите средство на стекло

Средство лучше всего наносить на стекло пульверизатором. Далее нужно оставить так средство на стекле приблизительно на час.

Смываем средство водой

На последнем этапе смываем средство водой. Протираем губкой и вытираем все насухо.

Стекло должно стать полностью чистым.

Смотрите видео, как отмыть известковый налет в душевой кабине:

Как предотвратить налет на душевой кабине?

Во избежание появление известкового налета, который образуется на внутренней стороне стекла, после каждого приема душа стекло нужно вытирать сверху вниз резиновым скребком или тканью. Категорически не рекомендуется применять щетинные щетки, поскольку они царапают стеклянную поверхность.

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