Чем можно отмыть стекла в душевой кабине: лайфхак, который порадует многих

Если вы не знаете, как удалить известковый налет со стекол душевой кабины, можете попробовать применить на практике способ, в котором понадобится антидождь.

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Как убрать налет от воды на стекле, чтобы оно стало чистым и блестящим / Скриншот YouTube

Многие, у кого есть дома душевая кабина, сталкиваются с проблемой пыли, водяных разводов и следов на стеклах. На практике их не так просто отмыть, потому что обычное протирание тряпкой не всегда помогает. Поэтому возникает вопрос, как удалить известковый налет со стекол душевой кабины.

Автор YouTube-канала Двойная порция полезных советов показал, как проверил лайфхак с очисткой стекол душевой кабины при помощи моющего средства и антидождя.

Чем можно отмыть душевую кабину от налета

Чистим стекло средством для мытья окон

Для начала берем обычное средство в пульверизаторе и распыляем его по стеклу. Нужно убрать все разводы, капли и грязь со стекла. Распыляем обильно. Протираем махровой тряпкой. Чтобы очистить следы, еще раз протираем стекло бумажным полотенцем.

Обработайте стекло антидождем

Заранее купите обычный антидождь. У средства может быть очень неприятный запах, поэтому работайте в маске и желательно перчатках. Распылять антидождь нужно обильно по стеклу.

Растираем антидождь по стеклу

Ждем 1 минуту и круговыми движениями растираем средство тряпкой. Через 5 минут, когда средство засохнет, берем другую тряпку и движением руки полируем стекло. Делать все нужно вручную.

Проверяем результат

Для начала нужно отмыть одну стеклянную стенку. На стороне, которая отполирована антидождем, вода должна практически полностью стекать. Может остаться лишь несколько капель. Сравниваем результат со стеклом, которое еще не вымывалось.

Как предотвратить налет на душевой кабине? Во избежание появление известкового налета, который образуется на внутренней стороне стекла, после каждого приема душа стекло нужно вытирать сверху вниз резиновым скребком или тканью. Категорически не рекомендуется применять щетинные щетки, поскольку они царапают стеклянную поверхность.

Смотрите видео, как вымыть стекла душевой кабина без разводов:

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