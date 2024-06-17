Как избавиться от неприятных запахов в доме с помощью трюка с полотенцем

Это проверенный и испытанный метод, который вы быстро возьмете на вооружение.

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Как избавиться от неприятных запахов в доме / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Когда мы думаем о том, как избавиться от неприятных запахов в доме, одним из первых приходит на ум проветривание помещения, но иногда это не помогает. Удивительно, но вам может помочь обычное полотенце.

Это проверенный и испытанный метод, который вы быстро возьмете на вооружение, как только опробуете его, пишет портал Sante+.

Santé+ Magazine Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии. видео дня

Как убрать неприятный запах в квартире в домашних условиях?

Если вы ищете эффективный способ избавиться от неприятных запахов в доме, попробуйте простой и действенный трюк с использованием влажного полотенца. Этот метод основан на использовании натуральных ингредиентов, которые совместно обеспечивают двойное дезодорирующее и поглощающее действие.

Ингредиенты:

½ стакана уксуса

1-2 стакана воды

Несколько капель эфирного масла (лаванда, чайное дерево, мята, гвоздика или эвкалипт)

Как очистить чайник от накипи лимонной кислотой / Инфографика Главред

Инструкции:

Подготовьте раствор: Налейте ½ стакана уксуса и 1-2 стакана воды в емкость. Добавьте несколько капель эфирного масла для придания раствору свежего аромата. Уксус будет действовать как дезодорирующее средство, а эфирные масла помогут распространить приятный запах. Замочите полотенца: Поместите одно или три полотенца в раствор и оставьте их на 10 минут. Используйте полотенца: Выжмите полотенца и сложите их так, чтобы они поместились на дверных ручках комнат, которые вы хотите освежить. Каждый раз, когда вы будете открывать дверь, будет выделяться тонкий аромат, а нежелательные запахи будут устранены.

Дополнительные советы по дезодорации:

Уксус в миске: Для дезодорации шкафов для обуви можно налить уксус в миску и оставить внутри. Это поможет быстро избавиться от запаха обуви.

Бикарбонат натрия: Используйте бикарбонат натрия для борьбы со стойкими запахами. Просто рассыпьте его в местах, где запахи наиболее интенсивны.

Активированный уголь: Поместите активированный уголь в мусорное ведро, чтобы он очищал воздух и устранял неприятные запахи.

Применяя эти простые методы, вы сможете легко и эффективно освежить свой дом и избавиться от неприятных запахов. Попробуйте этот трюк и наслаждайтесь чистым и свежим воздухом в вашем доме.

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