Как избавиться от неприятных запахов в доме с помощью трюка с полотенцем

Когда мы думаем о том, как избавиться от неприятных запахов в доме, одним из первых приходит на ум проветривание помещения, но иногда это не помогает. Удивительно, но вам может помочь обычное полотенце.
Это проверенный и испытанный метод, который вы быстро возьмете на вооружение, как только опробуете его, пишет портал Sante+.
Santé+ Magazine
Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.
Как убрать неприятный запах в квартире в домашних условиях?
Если вы ищете эффективный способ избавиться от неприятных запахов в доме, попробуйте простой и действенный трюк с использованием влажного полотенца. Этот метод основан на использовании натуральных ингредиентов, которые совместно обеспечивают двойное дезодорирующее и поглощающее действие.
Ингредиенты:
- ½ стакана уксуса
- 1-2 стакана воды
- Несколько капель эфирного масла (лаванда, чайное дерево, мята, гвоздика или эвкалипт)
Инструкции:
- Подготовьте раствор: Налейте ½ стакана уксуса и 1-2 стакана воды в емкость. Добавьте несколько капель эфирного масла для придания раствору свежего аромата. Уксус будет действовать как дезодорирующее средство, а эфирные масла помогут распространить приятный запах.
- Замочите полотенца: Поместите одно или три полотенца в раствор и оставьте их на 10 минут.
- Используйте полотенца: Выжмите полотенца и сложите их так, чтобы они поместились на дверных ручках комнат, которые вы хотите освежить. Каждый раз, когда вы будете открывать дверь, будет выделяться тонкий аромат, а нежелательные запахи будут устранены.
Дополнительные советы по дезодорации:
Уксус в миске: Для дезодорации шкафов для обуви можно налить уксус в миску и оставить внутри. Это поможет быстро избавиться от запаха обуви.
Бикарбонат натрия: Используйте бикарбонат натрия для борьбы со стойкими запахами. Просто рассыпьте его в местах, где запахи наиболее интенсивны.
Активированный уголь: Поместите активированный уголь в мусорное ведро, чтобы он очищал воздух и устранял неприятные запахи.
Применяя эти простые методы, вы сможете легко и эффективно освежить свой дом и избавиться от неприятных запахов. Попробуйте этот трюк и наслаждайтесь чистым и свежим воздухом в вашем доме.
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