Неприятные "ароматы" исчезнут навсегда: 4 способа, как избавиться от запаха в квартире

Как сделать, чтобы в квартире был приятный запах? На самом деле для этого достаточно использовать всего несколько средств, которые точно есть у каждого дома.

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Как быстро убрать неприятный запах в квартире/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, ua.depositphotos.com

Неприятные запахи в квартире или доме могут стать серьезной проблемой для его хозяев. В зависимости от причины возникновения таких запахов они могут устраняться достаточно быстро, а могут и потребовать длительной борьбы и приложения многих усилий.

Самое первое, что нужно сделать для устранения неприятного запаха в квартире – найти его причины. Ведь если бороться с такой проблемой, но не отыскать и не устранить ее первопричину, то ваши усилия могут быть напрасными.

Есть запахи, с которыми бороться легче и быстрее – запах сигаретного дыма, подгоревшей или испорченной пищи и т.п. А есть такие, которые могут преследовать жилье длительное время, например, запах плесени и затхлости. Также вопрос, как быстро избавиться от неприятного запаха в квартире, может возникнуть во время переезда в другое жилье. Для того, чтобы избавиться от запаха в квартире после старых хозяев, нужно будет подбирать специальные средства и, возможно, потратить немного больше времени.

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Следующие четыре способа помогут убрать запах в квартире после того, как вы уже отыскали и устранили первопричину.

1. Уксус и вода

Если вы ищете способ, как убрать неприятный запах в квартире народными средствами, то такой вариант вам точно подойдет. Ведь для воплощения его в жизнь понадобится всего два ингредиента – уксус и вода. Лучше всего такой вариант подходит для того, чтобы устранить неприятные запахи на кухне – например, если подгорела пища или остались стойкие "ароматы" определенных видов продуктов.

Нужно налить в кастрюлю небольшое количество воды, добавить туда немного уксуса и вскипятить эту смесь. После этого нужно проветрить кухню.

2. Полотенца

Среди тех предметов, которые поглощают запах, нужно выделить мокрые полотенца. Нужно намочить полотенца – но не так сильно, чтобы с них капала вода, достаточно, чтобы они были сильно влажными – и развесить их по квартире. Также для усиления эффекта можно открыть окна для проветривания.

3. Чайные пакетики

Чайные пакетики тоже неплохо справятся с такой проблемой, как неприятный запах. Нужно развесить по квартире сухие пакетики с чаем, а затем проветрить помещение не менее, чем 10-15 минут.

4. Цитрусовые

Можно достаточно быстро избавиться от неприятного запаха, если положить на нагретую конфорку электроплиты кожуру апельсина или мандарина. Также для таких целей можно использовать кожуру лимона или грейпфрута.

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