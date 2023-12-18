Как правильно – "нАчинка" или "начИнка": Авраменко объяснил популярную ошибку

Часто в словах "начинка", "фартух", "чорнослив" и "фольга" встречается неправильное ударение.

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Как правильно – "нАчинка" или "начИнка"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Часто ли вам приходилось спрашивать себя: "Як же правильно сказати – фАртух, чи все таки фартУх?" Это слово вместе со многими другими попало в категорию таких, в которых часто путают ударения.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, как правильно ставить ударение в ряде слов из "кухонной тематики".

"Сегодня еще раз поговорим об ударении, который для многих является камнем преткновения. И сосредоточим наше внимание на словах из тематической группы "кухня", – отметил Авраменко.

Языковед предложил попробовать правильно расставить ударения в словах в следующем предложении: "Одягаю фартух і починаю готувати качку з начинкою – яблуками та чорносливом – та ще й у фользі; і хоч я не фаховий кухар, проте спробую".

"Итак, проверяем: "Одягаю фартУх і починаю готувати качку з нАчинкою – яблуками та чорнОсливом – та ще й у фОльзі; і хоч я не фаховИй кухар, проте спробую", – объяснил Авраменко.

Также он обратил внимание, что в словах "фартУх", "нАчинка", "чорнОслив", "фОльга" и "фаховИй" так ставим ударения издавна. Это подтверждают словари и столетней давности, и советские, и современные.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, как правильно ставить ударения в словах:

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