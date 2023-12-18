Как правильно – "нАчинка" или "начИнка": Авраменко объяснил популярную ошибку

Часто ли вам приходилось спрашивать себя: "Як же правильно сказати – фАртух, чи все таки фартУх?" Это слово вместе со многими другими попало в категорию таких, в которых часто путают ударения.
Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, как правильно ставить ударение в ряде слов из "кухонной тематики".
"Сегодня еще раз поговорим об ударении, который для многих является камнем преткновения. И сосредоточим наше внимание на словах из тематической группы "кухня", – отметил Авраменко.
Языковед предложил попробовать правильно расставить ударения в словах в следующем предложении: "Одягаю фартух і починаю готувати качку з начинкою – яблуками та чорносливом – та ще й у фользі; і хоч я не фаховий кухар, проте спробую".
"Итак, проверяем: "Одягаю фартУх і починаю готувати качку з нАчинкою – яблуками та чорнОсливом – та ще й у фОльзі; і хоч я не фаховИй кухар, проте спробую", – объяснил Авраменко.
Также он обратил внимание, что в словах "фартУх", "нАчинка", "чорнОслив", "фОльга" и "фаховИй" так ставим ударения издавна. Это подтверждают словари и столетней давности, и советские, и современные.
Смотрите видео с объяснением Авраменко, как правильно ставить ударения в словах:
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