Как правильно стирать кроссовки в стиральной машине автомат: хитрости, которые спасут обувь

Если не знать, как правильно в стиральной машинке стирать кроссовки, можно испортить обувь.

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Какие кроссовки нельзя стирать в стиральной машине, а какие можно / Колаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Особенности стирки кроссовок в стиральной машинке

Какие типы кроссовок нельзя стирать в стиральной машинке

Как правильно настроить машинку для стирки кроссовок

Стирка кроссовок в стиральной машине - это достаточно удобный способ очистить любимую обувь без лишних усилий. Однако важно знать некоторые нюансы, чтобы не повредить ни сами кроссовки, ни технику. На Reddit пользователи поделились советами, на каком режиме стирать кроссовки, если нет режима обуви и рассказали о других нюансах использования стиральной машинки.

Для начала стоит понять, можно ли стирать кроссовки в стиральной машине автомат. Хотя в общем это разрешено, но не все модели обуви подходят для такого вида очистки.

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Перед тем, как стирать, следует внимательно прочитать этикетку на обуви. Если там есть запрет на машинную стирку, лучше избежать этого способа. Например, в перечень, какие кроссовки нельзя стирать в стиральной машине входят пары из кожи, замши и нубука.

Как почистить замшевую обувь / Инфографика: Главред

Следующим важным нюансом является то, что когда в вашей стиральной машине нет специального режима для обуви, можно использовать режимы для деликатных тканей или ручной стирки.

Это позволит избежать чрезмерного механического воздействия на обувь. Также выбирайте температуру воды не выше 30-40°C, чтобы избежать деформации подошвы и разрушения клеевых швов.

Возникает вопрос и сколько оборотов ставить во время стирки кроссовок. В интернете советуют выбирать не менее 400-600 оборотов в минуту. Это позволит убрать лишнюю воду, не нанося вреда структуре кроссовок.

Но лучшим вариантом будет вообще обойтись без этой функции и сушить обувь естественным путем, поместив ее в хорошо проветриваемое место без прямых солнечных лучей и подальше от обогревателей.

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