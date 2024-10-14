Как защитить обувь от грязи и воды: 3 средства, которые спасут

Спасти можно всю обувь и даже замшевую.

https://glavred.info/lifehack/kak-zashchitit-obuv-ot-gryazi-i-vody-3-sredstva-kotorye-spasut-10605107.html Ссылка скопирована

Как защитить обувь от грязи и воды / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Зимой и осенью обувь особенно страдает от грязи, влаги и реагентов. Чтобы продлить срок службы своих ботинок и сапог, важно правильно ухаживать за ними.

Мы расскажем, как защитить обувь от влаги и грязи в домашних условиях, чем пропитать обувь от воды и какие средства выбрать для надежной защиты.

Чем защитить обувь от грязи?

Один из самых популярных способов защитить обувь от грязи – это использование водоотталкивающих спреев. Такие средства создают на поверхности обуви защитную пленку, которая не позволяет грязи и воде впитываться в материал, пишет РБК.

видео дня

Для лучшего эффекта выбирайте спреи "два в одном", которые не только отталкивают влагу, но и защищают от реагентов. Это особенно важно в зимний период, когда дороги обрабатывают химическими веществами.

В состав водоотталкивающих средств часто входит натуральный воск или жир, что обеспечивает дополнительную защиту и уход за кожей обуви, делая её более эластичной и устойчивой к растрескиванию.

Что делать, если обувь мокрая? Можно воспользоваться бытовыми электроприборами: обдувать обувь феном, включенным в холодном режиме, или изнутри пылесосом, включенным на выдувание. Вам помогут обычные продукты, имеющие свойство "втягивать" влагу: прогретую соль, соду или рис насыпьте в тканевые кулечки (можно в тонкий носок) и вложите внутрь обуви.

Как защитить обувь от влаги в домашних условиях?

Если под рукой нет специального спрея, можно воспользоваться более доступными средствами, которые есть в каждом доме. Например, натуральные кремы на основе жиров или восков.

Они хорошо пропитывают кожу, защищая её от влаги и сохраняя мягкость материала. Для замшевой обуви лучше всего подойдут специальные спреи для замши, которые нужно наносить перед каждым выходом на улицу.

Чем пропитать обувь от воды?

Для долгосрочной защиты обуви от воды можно использовать спреи с наночастицами. Они проникают глубоко в структуру материала и обеспечивают длительную защиту от влаги. Наносите спрей на чистую и сухую обувь, а для максимального эффекта повторите обработку через сутки. Это поможет создать прочный барьер, который защитит обувь даже в самую дождливую погоду.

Как защитить обувь от грязи и влаги: советы для замши

Замшевая обувь требует особого ухода, но при правильной обработке она будет радовать вас долгое время. Перед первым выходом в замшевой обуви на улицу, обязательно обработайте её защитным спреем. Если обувь уже пострадала от влаги или реагентов, промойте пятна ватным тампоном, смоченным в растворе шампуня, и просушите её. После сушки рекомендуется провести паровую обработку, чтобы поднять ворсинки замши, и расчесать их специальной щеткой.

Как почистить замшевую обувь инфографика / Главред

Как правильно сушить обувь

Если ваша обувь промокла, важно правильно её сушить. Ни в коем случае не ставьте обувь на батарею или другие горячие поверхности, так как это может повредить подошву и материал.

Лучше всего вставить в обувь бумажные салфетки или газету, чтобы они впитали лишнюю влагу, и оставить сохнуть при комнатной температуре. Не забудьте вытащить стельки для ускорения процесса сушки.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред