Можно ли стирать кожаную куртку в стиральной машинке: ответ удивит многих

Можно ли стирать в машине кожаные изделия сомневаются многие хозяйки, но они, скорее всего, не знают о нескольких хитростях.

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Как помыть кожаную куртку в домашних условиях / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

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Рискованно ли стирать кожаную куртку в машинке

На каком режиме можно стирать кожаную куртку

Как высушить кожаную куртку после стирки

Кожаные куртки - стильная и долговечная одежда, которая требует особого ухода. В частности, когда они загрязняются, не все знают, как стирать кожаную куртку в стиральной машинке.

Однако Главред исследовал, что при правильном подходе постирать кожаную куртку в машинке можно. Вот несколько важных шагов, которые отметили пользователи Quora. Они помогут постирать кожаную куртку так, чтобы не повредить материал.

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Для начала, чтобы понимать, как постирать натуральную кожу, проверьте ее качество. Прежде чем начать стирку, нужно убедиться, что кожа выдержит машинную стирку. Для этого воспользуйтесь тестовым кусочком, который обычно пришит к внутренней стороне куртки. Слегка намочите его водой. Если после намокания образец не потерял свою форму и не изменил внешний вид, можно рискнуть стирать куртку в машинке.

Также стоит учесть, что для стирки кожаных вещей не подходит обычный стиральный порошок или жидкое средство для обычных тканей. Обычные моющие средства могут повредить кожу или обесцветить ее. Нужно выбрать специальное мягкое средство, разработанное для кожаных изделий.

Чтобы предотвратить потерю цвета во время стирки, можно воспользоваться закрепителями красителей для кожи. Их можно найти в магазинах бытовой химии. Это поможет сохранить насыщенность цвета и продлить жизнь вашей куртке.

Как стирать кожаную куртку в стиральной машине есть пошаговая инструкция. Установите температуру не выше 30 °C, чтобы избежать деформации материала.

Что означают знаки на бирках вещей / Инфографика: Главред

Когда вы переходите непосредственно к стирке, нужно понимать, на каком режиме следует стирать кожаную куртку. Выберите деликатный режим без отжима. Отжим может испортить форму куртки или оставить морщины, которые будет сложно разгладить.

Во время этого процесса также учтите, как сушить кожаную куртку после стирки. Делать это лучше всего на вешалке в хорошо проветриваемом помещении. Избегайте прямых солнечных лучей и обогревателей, ведь чрезмерное тепло может пересушить кожу, сделав ее жесткой и ломкой.

Что такое Quora Quora - это социальный веб-сайт вопросов и ответов и онлайн-рынок знаний со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Он был основан 25 июня 2009 года и стал общедоступным 21 июня 2010 года. Пользователи могут сотрудничать, редактируя вопросы и комментируя ответы, предоставленные другими пользователями. По состоянию на 2020 г. веб-сайт посещали 300 миллионов пользователей ежемесячно, сообщает Википедия.

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