Все растает за 30 минут: как легко очистить духовку и стекло от жира

Блогеры поразили своих подписчиков простым методом на основе лимона.

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Как легко очистить духовку и стекло от жира / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Вы узнаете:

Как легко очистить духовку и стекло от жира

Как отмыть духовку лимоном

Чистка духовки - это та страшная задача, которую многие любят откладывать, но чем дольше она откладывается, тем сложнее вернуть ей блеск, особенно если речь идет о стеклянной дверце.

Несмотря на обилие химических средств для чистки духовок, блогеры Джоанна и Трейси в Instagram поразили своих подписчиков простым методом на основе лимона.

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"В течение многих лет я использовала мягкий чистящий скраб, и хотя он замечательный, его бывает трудно удалить, а иногда он оставляет следы. Теперь, когда я знаю, как это сделать, я больше никогда не буду им пользоваться. И я никогда не буду использовать токсичные средства из магазинов, которые я, конечно, использовала до того, как узнала, как это делается", - отметила блогер.

Как легко очистить духовку и стекло от жира / Фото: скриншот с видео

Для естественной очистки духовки они предлагают нарезать несколько лимонов, бросить их в форму для выпечки с водой и оставить запекаться при температуре 200C на полчаса.

Эта цитрусовая паровая баня обещает действовать как натуральный обезжириватель и размягчить все запекшиеся загрязнения.

После этого выключите духовку и либо держите дверцу закрытой, чтобы она остыла, либо откройте ее, чтобы ускорить процесс, включая лимоны и воду внутри. Затем протрите внутреннюю поверхность духовки остатками лимонной воды.

"В самых труднодоступных местах и на стойках я протирала приготовленным лимоном, а потом он легко отчищался. Вы будете потрясены", - подытожила блогер.

Смотрите видео о том, как отмыть духовку лимоном:

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